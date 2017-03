Irá a San Juan para agradecerle a la Virgen

31/03/2017 -

Tapia llegó ayer al edificio de la calle Viamonte para ocupar por primera vez el sillón que durante 35 años fue propiedad de Julio Humberto Grondona, cuyo nombre lleva una de las tribunas del estadio de "su" Barracas Central, y lo hizo el día exacto en que se cumplen dos años y ocho meses del fallecimiento de su antecesor (30 de julio de 2014).

"El fin de semana voy a San Juan para visitar a la Virgen del Lago y agradecerle, así como también para celebrar junto a mi familia que está allá. Sinceramente me emocioné mucho ayer en Ezeiza cuando me eligieron y me pasó lo mismo hoy (por ayer) cuando entré a AFA en Viamonte", le confió a Télam un Tapia conmovido, con los ojos nuevamente húmedos y la sensibilidad a flor de piel.

Seguramente algo que se repetirá hoy cuando presida por primera vez la reunión del nuevo Comité Ejecutivo, en la que los temas referidos previamente serán los más importantes en el orden del día. Y allí se jugará buena parte del futuro de Bauza, que en caso de ser reemplazado, encontraría a su relevo debutando oficialmente contra Uruguay el 31 de agosto, el mismo rival con el que lo hizo el "Patón" en la primera rueda de estas eliminatorias sudamericanas.