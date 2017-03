Fotos MISIÓN. "Chiqui" Tapia empezó a planificar todo lo que será su gestión al frente de la AFA y los temas más urgentes son el caso Messi y el futuro de Bauza.

31/03/2017 -

El flamante presidente de AFA, Claudio Tapia, confesó que al asumir su nuevo cargo pudo observar que la "situación del fútbol argentino está mejor de lo que esperaba", se manifestó "optimista" respecto de la posibilidad de atenuar la sanción que la Fifa le aplicó de oficio a Lionel Messi y anunció que la semana próxima se reunirá con el técnico del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, para "analizar los pasos a seguir".

"A la AFA la vi mucho mejor ya desde ayer mismo, porque observé que los dirigentes mostraban otra cara. Por eso estoy convencido de que vamos por buen camino. La verdad que estamos mejor de lo que yo esperaba", le enunció Tapia a Télam, en la primera entrevista exclusiva que concedió como sucesor de Julio Humberto Grondona.

"Pero como hay mucho por hacer, hoy mismo pusimos manos a la obra para intentar reducirle la sanción de cuatro fechas a Messi, y para eso nos comunicamos con un estudio de abogados de Argentina y con otro de España que siempre trabaja con AFA", puntualizó el dirigente sanjuanino de 49 años.

Al respecto el ya ex titular de Barracas Central anunció que se "firmó una nota de apelación a la sanción, para así empezar a resolver este tema. Y por supuesto que somos optimistas en sacar buenos resultados".

Día clave

El plazo para esta presentación ante el Departamento de Apelaciones de la Fifa vence hoy, y éste es el paso previo para concurrir al organismo internacional TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) en caso que esta apelación no prospere.

El otro tema que sacude los cimientos del fútbol argentino por estas horas pasa por el seleccionado nacional y la posibilidad concreta de que la clasificación al Mundial de Rusia 2018 esté en serio riesgo, aun cuando una estimación deportiva realista permite observar que, como mínimo y aún con la sanción completa de Messi a cuestas, los dirigidos por Bauza, o quien sea, llegarán al repechaje contra un representativo de Oceanía.

Y ese "quien sea" que se menciona como alternativa de Bauza no es ocioso, sino que en los entresijos de la dirigencia "nueva-vieja" de la AFA se puso en seria duda su continuidad después de la derrota del pasado martes ante Bolivia que devolvió a Argentina a puesto de repechaje.

"Me voy a reunir con Bauza la semana que viene. Queremos ver su contrato y los de los demás técnicos (Claudio Úbeda del sub 20 y Miguel Micó del sub 17). Acá lo que todos queremos es que el fútbol argentino con sus clubes y la selección nacional, estén al frente de todas las competencias de las que participen".