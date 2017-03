La comunidad médica local califica de alentador el uso medicinal del cannabis

Fotos MÉDICOS. La Dra. Constanza Salera y el Dr. Miguel Jacobo consideraron que aún faltan realizar más estudios sobre el uso de la marihuana en la Medicina, para poder indicarlas recién a los pacientes con patologías neurológicas.

31/03/2017 -

El uso medicinal del cannabis, que fue aprobado por el Senado de la Nación, ha despertado gran interés en la sociedad santiagueña, sobre todo en pacientes que sufren diferentes patologías neurológicas. Ante este nuevo panorama, la comunidad médica local calificó de alentador para los pacientes, pero aseguró que aún no se puede indicar, porque no se conocen las dosis correctas, ya que "no hay una preparación farmacológicamente testeada".

EL LIBERAL dialogó con los médicos Constanza Salera, vicepresidenta de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Santiago del Estero, y Miguel Jacobo, delegado de la Sociedad Argentina de Neurología, quienes explicaron los alcances del cannabis en los pacientes con algunas patologías.

"Consideramos que es un gran avance y genera una expectativa fundada, porque en las indicaciones de las patologías neurológicas, donde el medicamento actuaría, los recursos terapéuticos con los que hoy contamos son limitados", dijo en primer lugar el Dr. Jacobo.

Agregó que "este medicamento se ha usado en países de Europa y Sudamérica y también hay pacientes que han podido importarlo de otros países ante indicación médica".

Esclerosis múltiple

"Las patologías en las que el cannabis ha tenido efecto en determinados pacientes son epilepsia, esclerosis múltiple, en movimientos anormales -donde la enfermedad de Parkinson es la patología más representativa- y en dolor de tipo neuropático", describió el Dr. Jacobo.

Dijo además que el cannabis "sin duda es una alternativa terapéutica con la que vamos a contar en un tiempo no muy lejano".

"Hay dos fórmulas del cannabis que se aplican a algunos pacientes, en aceite y en spray. Actualmente en esclerosis múltiple se usa una formula en spray, que son pulverizaciones bucales, que se administran como si fueran disparos en la cara interna de la mejilla o bajo la lengua. En esta enfermedad se aplica solamente en los pacientes que experimentan dolor y espasticidad. Es decir que en esta patología se lo usa de forma puntual en estos pacientes y donde hayan fracasado las alternativas terapéuticas que hayamos usado antes", sumó.

Asimismo, Jacobo dijo que "el aceite no se ha usado nunca en esclerosis, sí el spray, que se va incrementando paulatinamente los disparos de acuerdo con el paciente".





Epilepsia refractaria

En cuanto a los efectos del cannabis en los pacientes con epilepsia, la Dra. Salera hizo hincapié en que "hay más expectativa en lo que es para el uso compasivo. Esto quiere decir que en determinados pacientes con patologías en las que las drogas aprobadas y estudiadas que se usan no son efectivas se utilizan este tipo de metodología".

Te puede interesar: "La Sociedad Argentina de Neurología dará un informe "

"De la planta de marihuana se extraen muchos principios o moléculas, cerca de 400, de las cuales para uso medicinal son 60 aproximadamente. O sea que hay muchas que están en estudio. Las que tienen uso medicinal se denominan fitocannabinoides. De ellas, el cannabinol es una de las que se usa para fabricar el aceite", señaló la especialista.

También describió que "se ha estudiado tanto en epilepsia, en la que las convulsiones se controlan, como en la refractaria, donde la epilepsia sigue presentando convulsiones a pesar del uso adecuado de las drogas antiepilépticas".

"En la epilepsia los estudios no han dado ninguna eficacia del aceite, en la epilepsia refractaria sí hay dos estudios en la que en pacientes han reducido el 50% de las crisis. Pero para la comunidad científica es muy poco, porque tiene poca fuerza estadística", señaló Salera.

Sin embargo, en los estudios donde se han demostrado esto, "los pacientes eran jóvenes y con tipo de epilepsia severa, con muchas crisis por días, con todo lo que esto implica para el paciente y la familia".

Aún no se puede indicar

La Dra. Salera también sostuvo que ahora hay un gran dilema, porque "la comunidad médica todavía no puede indicarlo".

"Podemos decir que lo puede usar o no, pero no conocemos las dosis porque todavía no hay una preparación farmacológicamente testeada que indique las dosis por peso. Todo es muy artesanal por ahora. Pero esperamos que con la ley se impulsen estudios que incluyan a muchos pacientes controlados", advirtió.

Además subrayó que "nunca se deben dejar las drogas anticonvulsivas" y que "el aceite de cannabis sería como un complemento".