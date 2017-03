Realizaron un operativo de salud en el barrio Banfield con la unidad sanitaria móvil de la provincia

Fotos PROFESIONALES. Brindaron atención en Odontología, Pediatría, Clínica médica, Oftalmología y el servicio de peluquería.

31/03/2017 -

Se llevó a cabo un operativo de salud en el barrio Banfield de la ciudad de La Banda al cual asistieron desde niños hasta adultos mayores, que tuvieron la oportunidad de hacerse atender por profesionales de la salud, donde se brindaron servicios de odontología, pediatría, clínica médica, oftalmología y el servicio de peluquería.

Es de resaltar que estas políticas de salud impulsadas por la gobernadora Dra. Claudia de Zamora, se desarrollan frecuentemente con el objetivo de generar inclusión social a través del servicio médico prestado por la unidad sanitaria móvil que llega a todos los barrios.

En este contexto Carla Soplan vecina del barrio Banfield expresó: "Estoy esperando al pediatra para hacerlo atender a mi hijo. Venimos hasta aquí porque nos queda muy lejos la UPA y quería aprovechar esta oportunidad que nos dan para hacer atender a nuestros niños. Le quiero agradecer a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora por lo que hace, está haciendo y lo que va a hacer por nosotros".

Seguidamente Rosa Cabral, de 36 años, agradeció a la primera mandataria provincial y manifestó: "Me parece muy bien que hagan operativos así en los barrios. Yo me hice anotar para atenderme con el odontólogo y para el médico clínico. Es muy importante la salud y es muy lindo que hagan esto por los niños, mujeres y hombres. Estoy muy agradecida a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora por lo que hace por la gente que no tiene obra social y no puede acudir al médico".

Otro beneficiario de los servicios de salud, Maribel Soplan esbozó: "Tengo tres hijos que van atenderse con el pediatra en el camión que nos ha enviado la gobernadora Dra. Claudia de Zamora. Antes no teníamos esta posibilidad y estoy muy agradecida por todo esto que está haciendo para que los atiendan a los chicos".