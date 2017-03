"Quiero darles tranquilidad que trabajamos por ustedes", dijo la mandataria provincial

Fotos RESPALDO. Apoyó a "las familias que no la están pasando bien".

Al dirigirse a los vecinos por las viviendas inauguradas, la gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora llevó tranquilidad a las familias al asegurar que "todos los días pensamos en ustedes, no solo yo, sino todos los que estamos al frente del Gobierno provincial para que nada, de los que ustedes temen, suceda".

"Sabemos que estos tiempos no son fáciles, hay familias santiagueñas que no la están pasando bien porque la situación económica a nivel país es compleja. Y éstos son los tiempos, que por ahí, tienen temor por lo económico, por la pérdida del poder adquisitivo, por la pérdida del empleo, pero yo quiero darles tranquilidad que trabajamos por ustedes", resaltó.

Así, la mandataria santiagueña dijo que desde el Ejecutivo se trabaja "para que no pierdan su empleo, para que se puedan crear más empleos y tengan trabajo todos aquellos santiagueños que todavía no lo tienen, para que puedan seguir creciendo dignamente", expresó.

Al ahondar en su mensaje, trajo a colación que Santiago "es una de las pocas provincias con equilibrio económico y financiero y eso nos permite seguir invirtiendo fuertemente para seguir realizando obras, realizando viviendas, escuelas y lo podemos hacer porque los recursos en el estado están y van a seguir estando porque tenemos una administración de los recursos que es prolija, ordenada, y ese va a ser siempre nuestro eje".

Con Priscila y Carla

En su visita al barrio Juan Felipe Ibarra, la gobernadora Claudia de Zamora compartió un ameno momento con Alexia Cejas, Paola Herrera y Mariela Banco miembros de la ONG, "Trabajamos por un futuro", que estuvo a cargo de la construcción de la vivienda de la vivienda de Carla García.

Entre los vecinos que se allegaron al barrio Juan Felipe Ibarra, la gobernadora saludó a Verónica Rojas, de quien se interiorizó del caso de su nena de 7 años, Priscila, quien sufre de parálisis microcefalia y epilepsia.

Al escuchar la situación de esta mamá con su nena, la gobernadora se puso a disposición para brindarle todo lo necesario para que Verónica, y en especial Priscila, puedan vivir dignamente y salir delante de su enfermedad.

Por otro lado, dialogó con Carla García, mamá de cinco niños. "Me han tocado el corazón. El caso de Carla con sus cinco chiquitos, que a través de una carta me llegó un pedido sensible, y aquí estamos dando una solución habitacional muy necesitada’, subrayó la gobernadora. Como en otras ocasiones, la titular del Ejecutivo santiagueño agradeció el cariño de los vecinos por el cálido recibimiento, tras las viviendas entregadas. l