Claudia de Zamora: "Quiero estar y trabajar por el que más lo necesita, por los que menos tienen"

Fotos BENEPLÁCITO. La gobernadora compartió un ameno momento con los beneficiarios de las viviendas.

31/03/2017 -

La gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora, entregó módulos habitacionales en los barrios General Paz, Borges, La Católica y Juan Felipe Ibarra de la ciudad Capital, donde fue recibida por los vecinos, quienes reconocieron la política de inclusión a los más vulnerables.

En la vivienda de Carla Alejandra García, del barrio Juan Felipe Ibarra, la primera mandataria provincial realizó el corte de cinta para dejar oficialmente inaugurada la nueva casa para la familia que Carla la integra con sus hijos: Juan José de 9 años, Victoria de 7, Juan Ignacio de 4, Juan Andrés de 3 y Elio Ricardo de 1 año.

"Si bien esto no es parte del programa de viviendas sociales, el objetivo es el mismo", comentó la gobernadora y amplió que el eje de la política habitacional es el "dar dignidad a nuestras queridas familias santiagueñas y comenzando siempre por los más vulnerables, por los que más lo necesitan".

En el caso de Carla, como el resto de los beneficiarios, dijo que la vivienda "se la construye en el lugar donde se ha criado y ha vivido junto a su abuela que también la ha criado a ella. Entonces no es el lugar donde la gobernadora elige o cualquier otro funcionario, es el lugar que ella nos pide que se le construya su vivienda, porque aquí tiene sus raíces, sus afectos y es donde quiere seguir vivienda y criando a sus hijos y pasará el resto de su vida", enfatizó.

Reconocimiento

En otro orden, la primera mandataria felicitó a la ONG Trabajando por un Futuro, "que se ha involucrado y que siempre convoco porque, si bien nosotros ayudamos desde el Gobierno que esto se haga realidad, no podríamos hacerlo si no habría una comunidad o personas que están involucradas a la vez en una ONG, como aquí está Alexia y todo su grupo de mujeres", dijo.

Acto seguido, la gobernadora convocó, "a las ONG que se sigan involucrando, y si no están todavía siendo parte de una ONG se pueden unir, o muchas veces quienes saben de construcción o de albañilería también pueden involucrarse y ayudar, no solo a construir su propia vivienda sino también a ser un poco más solidario, a que abramos ese corazón que tenemos y estemos al servicio de los demás y ayudemos a un hermano, a un vecino, a un amigo, a una persona con discapacidad que no puede por sus propios medios construir su vivienda, entonces no solidarizamos con esa persona y ayudamos a construir su vivienda".

Solidaridad

Al reconocer el trabajo de la ONG, la mandataria provincial sostuvo que "cuanto más rápido lo hagamos y más solidarios seamos más rápido vamos a construir módulos como éste o viviendas sociales en toda la provincia como lo venimos haciendo todos los días. Así va a seguir siendo nuestra forma de gobernar y nuestra forma de actuar" acentuó.

La gobernadora Claudia de Zamora cerró: "Quiero estar y trabajar por el que más lo necesita, por los que menos tienen y por los que viven en esa situación de vulnerabilidad y también para aquellos que se encuentran alejados, en pequeños parajes, en pequeños pueblos, ahí va a estar puesta mi mirada, ahí va a estar puesto mi corazón y la obra de este Gobierno provincial", resaltó.

Tras la entrega de los módulos habitacionales, los beneficiarios coincidieron en agradecer a la gobernadora "por todo lo que hace por los santiagueños", remarcaron los vecinos del barrio Juan Felipe Ibarra durante un breve diálogo con la gobernadora. "La felicitamos, muchísimas gracias por esta casa que le brindó a Carla García", señalaron los vecinos.