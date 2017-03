La culpa no es del mundo

31/03/2017 -

E l primer trimestre de 2017 se esfumo entre aumentos, huelgas y marchas sindicales y en medio de una tenue recuperacion economica que solo alcanzo para frenar la caida del ano anterior. Solo la actividad rural y sus industrias conexas dan signos de tener pujanza. Es cierto que en el interior del pais, la vision de la economia es distinta, pero la reaccion no es homogenea. La Pampa Humeda es la unica region del pais, a pesar de las adversidades climaticas, que va dando muestras de movimiento ascendente, en especial, la actividad agricola, a partir de la mejora en la ecuacion economico- financiera, fruto de la baja y/o eliminacion de las retenciones. Se han recuperado cultivos que estaban virtualmente quebrados como el girasol y el trigo y que hasta 2015 iban camino a desaparecer. El maiz mejoro su rentabilidad y la soja mantuvo la suya solo en las zonas nucleo porque en la frontera agricola, los numeros dan empate, debido a la suba de los costos de produccion en dolares. A caballo de estas mejoras, la industria metalmecanica presenta una actividad plena con una demanda creciente. En tanto, la actividad tambera y el complejo lacteo soportan problemas muy importantes. Inundaciones y bajos precios en tranquera y usinas en situacion de quebranto con precios externos en la mitad del promedio de la decada pasada y con un pesado endeudamiento. Pero las economias regionales continuan con problemas severos debido a estos altos costos, en especial, los tributos y la logistica, lo cual no augura buenas perspectivas. Los problemas se agravan aun mas en las zafras de mano de obra intensiva. En el caso de la ganaderia, la situacion no escapa a la generalidad y se espera una tenue mejora, a partir de la crisis brasilena, aunque los costos de produccion se comen gran parte de la rentabilidad. Hay un denominador comun que presentan todas las actividades y es el enorme peso tributario que en algunos casos representa mas del 50 por ciento del precio final de venta. El resto del PBI no muestra signos de recuperacion. La industria lleva casi 5 anos de caida. El comercio que habia recuperado algo de brios, se vio frenado por las constantes intervenciones del Estado en el sistema de precios, aun cuando el sector mercantil se quedo con la rebaja de las comisiones por la venta con tarjetas y no las traslado al consumidor. Mientras tanto, el gobierno mantiene prebendas y privilegios sobre sectores que no solo no aportan actividad economica sino que alimentan la inflacion. Las ventajas impositivas y aduaneras en Tierra del Fuego no benefician al consumidor, no generan actividad economica y solo sirven para engrosar los bolsillos de cuatro productores asociados con las grandes cadenas de electrodomesticos. El costo fiscal de ¡§mantener¡¨ este esquema alcanza a los 2.500 millones de dolares anuales, una cifra que supera los beneficios economicos que aporta ese sector. Tampoco esto se observa en los sectores que cuentan con una proteccion arancelaria elevada y que se quejan de una supuesta avalancha de importaciones. Si se observan las estadisticas comerciales se puede colegir que no hubo tal avalancha. Apenas algunos sectores han aumentado sus compras de bienes de consumo. Las importaciones en 2016 mostraron una caida de casi 7 por ciento respecto del ano anterior. Los sectores que cuentan con mas proteccion debido al abuso de licencias no automaticas, son los menos competitivos y son los que muestran mas caida de actividad. Hay una confusion deliberada que presiona por mas proteccion: estos sectores muebles, textiles, calzados-, ven su caida de actividad no por las importaciones sino por la enorme presion fiscal que asfixia sus emprendimientos. Algo que los empresarios no mencionan para no enfrentar al gobierno. Por caso, las licencias no automaticas pasaron de 1.300 posiciones en 2010 a casi 3.000 en la actualidad y el 70% de los articulos textiles esta bajo el regimen de licencias no automaticas. La Argentina tiene el triple de posiciones bajo revision que las que habia en 2011, cuando entro en vigencia el corrupto sistema de DJAI. Hay muchos otros factores, ademas del regimen de licencias no automaticas, que desalientan la importacion. Los enormes tramites burocraticos y los anticipos de impuestos hacen y convierten a la actividad importadora en riesgosa desde el punto de vista financiero. Nuevamente, la culpa no es del mundo. Los problemas son exclusivamente argentinos. La apuesta por el gradualismo tiene su costo y el haber obturado un ajuste de ingresos y obviado un ajuste del gasto publico. El retraso del tipo de cambio que contiene la inflacion, producido por el blanqueo y el excesivo endeudamiento, tiene un trasfondo fiscal, producido por un enorme gasto publico que no para de crecer y generar deficit. Este cocktail explosivo, con herencia kirchnerista, pero alimentado por el macrismo, si no se desactiva a tiempo, producira multimillonarios danos a toda la sociedad. ƒÜ