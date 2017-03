"Jekyll & Hyde es la obra más difícil que hice"

31/03/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

Por primera vez en la Argentina, el emblemático musical "Jekyll & Hyde" se presenta como una de los propuestas teatrales más convocantes en lo que va del año. Protagonizado por el barítono Juan Rodó y la actuación de Raúl Lavié, el espectáculo que es éxito en el mundo, iniciará su gira nacional el día 20 de mayo en el teatro Radio City de Mar del Plata para luego recorrer las principales ciudades del país. Ese periplo abarca a Santiago del Estero, provincia donde se presentará el 2 de julio, a las 22, en el teatro 25 de Mayo. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Rodó habló acerca del desafío de encarnar, a la misma vez, a Jekyll y a su alter ego Mr. Hyde.

-¿Qué te inspiró hacer el musical "Jekyll & Hyde"?

-Esta es una historia que ya tengo desde hace dieciocho años. La conocí en 1998 y desde ese entonces estaba totalmente seducido por la idea de hacerla. Me encantó su partitura, que es única. Es difícil encontrar una partitura de tanto nivel. Y lo otro que me atrajo, dada la teatralidad de la historia, fue la idea de hacer un personaje doble. Esto es lo más distintivo de la obra donde el actor protagónico debe encarnar dos personajes: al Dr. Jekyll y a su alter ego Mr. Hyde.

-¿Cuánto de desafiante y demandante fue hacer dos personajes?

-Muchísimo. Esta es la obra más difícil que hice en mi vida. Fue la que más me costó porque hice un trabajo increíble. Es un musical que tiene la exigencia de ser una obra de repertorio, con personajes que son universales dentro de la literatura y donde todo el mundo iba a abrir los ojos para ver qué iba a hacer yo con eso. Yo, siendo consciente del desafío, me puse a trabajar incesantemente desde que se decidió hacer la versión. En la construcción de los personajes trabajé como si fueran dos obras diferentes. Son dos roles que están en una misma obra, pero es como si uno hiciera dos trabajos. Encaré primero el trabajo del Dr. Jekyll. Primero busqué encontrar a este hombre tan mesurado y tan noble que quería sanar a la humanidad eliminando la maldad del ser humano. Luego, cuando encontraba eso sabía que venía Mr. Hyde que debía provenir de él. O sea, no hay Hyde sin Jekyll. No podía entender a Hyde si no construía a Jekyll. Fue un trabajo doble al mismo tiempo.

-¿Llegan a interactuar sus dos personajes?

-Realmente es un trabajo distinto al de cualquier otra obra. En la obra, van atravesando las escenas uno y otro hasta que en la última escena se juntan. Es la escena más importante y más trascendente, creo, del teatro musical universal. Aquí se da la confrontación de Jekyll y Hyde en la misma escena, donde el actor tiene que hacer los dos personajes al mismo tiempo. Esto, creo, es el desafío actoral más grande e importante de toda mi carrera.

-¿En tu "Jekyll & Hyde" remarcas el aspecto no humano que tiene la novela de Robert Louis Stevenson o lo humanizas a ambos?

-La obra está basada en el libro de Leslie Bricusse, quien le da un giro más humano porque pone el acento en la lucha del ser humano contra el mal. Él, realmente, investiga el mal del ser humano y crea un monstruo absolutamente descontrolado. Se lo ve luchando constantemente cuando este costado maligno va tomando cada vez más su cuerpo, su voluntad. La diferencia con la novela de Stevenson, donde no hay mujeres, es que acá sí las hay. Es una incorporación feliz no solamente porque le da más romanticismo a la historia sino porque divide, en las dos mujeres (Ema y Lucy), como las dos caras de Jekyll. En los roles femeninos se simboliza la división del personaje.