Moria Casán salió en defensa de Sofía

Moria Casán se refirió a las declaraciones que de Sofía Gala, quien había manifestado: "Tengo tres laburos y no llego a fin de mes", que causaron una catarata de comentarios en contra en las redes sociales.

Casán reveló: "Sofía no llega a fin de mes porque ya no quiere mi ayuda. En este momento es cuando más trabajo tiene". Y trató de ponerle paños fríos a la situación al remarcar que lo que está pasando en materia económica "es una cuestión de momentos, no de gobiernos".

"Sofía trabaja desde los 8 años y yo hace 50 años que estoy en esta profesión", expresó y agregó: "Sofía no se queja. Ella se refiere a la situación general del país, está pagando 12 mil pesos de expensas y tiene dos niñeras por eso le cuesta ahorrar, y no quiere bajar su modo de vida".

En cuanto a las innumerables críticas que recibió su hija en las redes sociales por el comentario, la diva sostuvo: "Sofía tiene perfil bajo. Es una chica que tiene talento, cabeza, un buen vocabulario y tiene conciencia de lo que habla, y es una de las personas que no se colgó de mí. Es Sofía Gala Castiglione y eligió usar con mucho orgullo el apellido de padre". Y siguió: "Además ganó varios premios como actriz".

A la vez, Moria dejó en claro que nunca recibió plata de ningún gobierno. "Yo hago política desde el escenario divirtiendo a la gente", señaló. Casán adelantó, además, que el 9 de abril termina con la obra "Luz Cenicienta" y que luego hará radio, aunque no dio detalles del nuevo proyecto en el dial que le permitirá ejercitar su lengua karateca.