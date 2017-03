Fotos Val Kilmer aclara su "obsesión de amor" por Cate Blanchett

Hoy 10:59 -

Val Kilmer no logra comprender el revuelo que causó esta semana cuando dedicó una serie de tuits a su colega Cate Blanchett.

"No puedo decir Cate Blanchett”, respondió el protagonista de "Top Gun” (1986) entre el jolgorio de la audiencia. "Escribí cosas lindas sobre Cate Blanchett en Twitter y ahora soy un pervertido”, añadió según constató el sitio Entertainment Weekly.

Con publicaciones como: "Recientemente tuve dos sueños con Cate Blanchett. Su marido no estaba en ninguno de ellos” y "Una vez hice un cameo sólo para estar cerca de Cate Blanchett”, Kilmer causó reacciones en los medios y redes sociales por su aparente obsesión con la ganadora del Oscar.

Te puede interesar: "Una bomba: con nuevo look, Sol Pérez conducirá "Pasión de Sábado" "

"No sé por qué amar a un actor tan talentoso es espeluzante, pero supongo que soy espeluznante”, sostuvo el intérprete, de 57 años y añadió que las reacciones en internet "no tienen sentido. No dije nada extraño (...) Le escribo a todos mis amigos. No hay ninguna historia. Nada extraño”, agregó.