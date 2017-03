La historia del perro que aún espera a su fallecido dueño

Fotos CAPTURA DE VIDEO

En la ciudad brasilera de Caçapava do Sul es donde vive Thor, un perro de raza Akita que se ha convertido en una celebridad en YouTube tras darse a conocer su historia.

El perro era propiedad de Cláudio Cantarelli, un artista local que fallecio en diciembre del 2015. Tras la muerte del artista, los familiares se hicieron cargo del animal. Pero no contaban de tiempo suficiente para sacarlo a pasear, por lo que el animal perminecia solo y deprimido.

Por suerte de Thor, una vecina del Cantarelli que es amante de los animales, Sayonara Freitas, decidió adoptarlo con el consentimiento de los padres.

"Yo estaba acostumbrada a Thor, así que les pregunte si podía adoptarlo. Estaba enfermo y terriblemente triste. El espera que su amo regrese" comentó Sayonara a la cadena O Globo.

"Thor camina por la misma ruta que tenía con su dueño. Me he dado cuenta que se detiene siempre en los mismos lugares. Es impresionante" agregó la nueva dueña del perro.

El perro es tan popular entre los habitantes locales, que las personas a menudos se sacan fotos con él cuando sale a la calle.

