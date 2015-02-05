CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Abril de 2017
A LAS 19.45 FÚTBOL AFA. BOCA JUNIORS - DEFENSA Y JUSTICIA
Por El Liberal
Hoy 21:31 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. MARMADUKE
14.00 SORTEO DE MONO
FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.00 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. UN PASEO POR
LAS NUBES
19.45 FÚTBOL AFA. BOCA
JUNIORS - DEFENSA Y JUSTICIA
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 CASO CERRADO SIN
CENSURA
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 DR. HOUSE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 DOCUMENTALES
16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
21.15 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
22.00 FESTIVAL PAÍS 17
CANAL 9
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
15.45 NEWELL’S OLD BOYS VS.
ATLÉTICO DE RAFAELA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
EL TRECE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
17.45 QUILMES VS. RACING
20.00 CINE TRECE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.00 EL CLÁSICO: ESTUDIANTES
VS. LA COSTANERA
13.00 ANIMALANDIA (ESTRENO)
13.30 CICLO DE COLECCIÓN: ALMA
COLPLERA
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 ZAPAZAPA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 EN ARMONÍA
19.30 MÚSICA INTERIOR
20.00 LA COCINA DE TIC
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.45 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN
09.38 OPEN SEASON. TONTOS POR EL
SUSTO
11.25 DESAFÍO AL TIEMPO
13.53 REYES DE LAS OLAS
15.40 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE
VENGANZA
17.34 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
18.02 60 SEGUNDOS
20.21 FURIA EN DOS RUEDAS
22.00 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE
VENGANZA
23.54 LOS ILEGALES
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 SUBAN EL VOLUMEN
11.00 ALF (TEMPORADA 4)
11.30 ALF (TEMPORADA 4)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 LA PANTERA ROSA
13.40 EL CAMPO DE LOS SUEÑOS
15.25 LA LAGUNA AZUL
17.25 GANAR O MORIR
19.10 EL JUEZ
21.00 BLADE. CAZADOR DE VAMPIROS
23.15 EL COLECCIONISTA DE HUESOS
TNT
08.28 UNITED 93
10.30 EL LÓRAX. EN BUSCA DE LA TRÚFULA
PERDIDA
12.01 LA PERLA DEL DRAGÓN
13.47 JERRY MAGUIRE
16.17 PUNTOS DE VISTA
17.52 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE
DIOS
19.56 RATATOUILLE
22.00 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
23.54 RIESGO TOTAL
01.52 LA NOCHE MÁS
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 GRIMM, LA COSA CON PLUMAS
07.00 GRIMM, ENFERMO DE AMOR
08.00 CHICAGO FIRE, DONDE COMENZÓ EL
COLAPSO
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
BAILARINA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INFIERNO
11.00 HOUSE M.D, EVENTOS ADVERSOS
11.50 HOUSE M.D, MARCAS DE NACIMIENTO
12.45 LA FAMILIA DE MI NOVIA
14.55 ¿CONOCES A JOE BLACK?
18.30 CUESTIÓN DE TIEMPO
21.00 ANNA KARENINA
23.35 ORGULLO Y PREJUICIO
04.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
EQUIPAJE
05.00 HOUSE M.D, LA SUERTE DE THIRTEEN
STUDIO UNIVERSAL
09.10 FULLSCREEN
09.40 LA CARRERA DEL DESTINO
11.35 LA GRANJA
13.25 EL REGRESO DE LA NANA MÁGICA
15.40 FULLSCREEN
16.10 LA CARRERA DEL DESTINO
18.05 DISEÑO DE AMOR
20.00 MARIA MONTEZ
21.55 LEER, ESCRIBIR Y AMAR
23.45 CONCEPCIÓN
01.35 LEER, ESCRIBIR Y AMAR
A DONDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, EN LA TRASNOCHE,
POPROMÁNTICAS CON LUPE CARDOZO.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+SÁBADO 1, A LAS 23, ANDREA CANTA
A BRASIL, CON JORGE SUÁREZ
(GUITARRAS), CARLOS SANDOBAL
(BAJO), WALTER MORE (PIANO), “GOMA”
HERRERA (BATERÍA Y PERCUSIÓN).
SASHA
(JUJUY Y ALMAFUERTE)
+HOY, A LA MEDIANOCHE, VALERIA
NASSIF DELEITARÁ AL PÚBLICO CON
SUS CANCIONES.
EL PATIO DEL INDIO
(BOCA DEL TIGRE)
+DOMINGO 2, DESDE EL MEDIODÍA,
DEL ESTERO, RODRY SALVATIERRA,
POTRO JIMÉNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, EL
BALLET FOLCLÓRICO DE ASAIM, Y
MILAGROS DAYUB, DEL MOVIMENTO
MÚSICA DE MUJERES.
HÉRCULES, ESPACIO DE
ARTES ESCÉNICAS
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO
8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL
YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA
PAMPA”.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 8, A LAS 23, ESPECTÁCULO
DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ
ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS
SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL
FOLCLORE.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA
(3D): ROMANCE, DRAMA (ATP)
01/04 - 14:00hs (Cast) 16:40 (Cast)
19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40
(Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO
(2D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
01/04 - 02/04 15:00 (Cast) 17:30
(Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO
(3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
01/04 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
00:45 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D): ANIMACIÓN, (ATP):
01/04 - 14:30 (Cast)17:10 (Cast) 19:50
(Cast) 22:30 (Subt) 01:10 (Subt)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
01/04 - 02/04- 15:00 (Cast) 17:50
(Cast)
CHIPS PATRULLA
MOTORIZADA
RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 05-04- 20:30 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
01/04 -22:40 (Subt) 01:00 (Subt)
LEGO BATMAN LA
PELICULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP) 01/03 - 02/03-
14:50 (Cast) 17:10 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 05/04 19:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA
INTELIGENTE 2D
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (13
años) 01/04 -22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA
ATP con reservas y leyenda (Se
recomienda la compañía de un
adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:00 - 18:00
(TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20
(TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D
ESTRENO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 17:30 - 20:00 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
LA VIGILANTE DEL FUTURO
2D ESTRENO APTA 13 AÑOS C/
RESERVA CASTELLANO 20:30 -
22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES
$50 ESTRENO 13/04/2017
RAPIDOS Y FURIOSOS 3D
17:10 - 20:00 y 22:50
Anticipadas en venta