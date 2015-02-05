CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Abril de 2017

A LAS 19.45 FÚTBOL AFA. BOCA JUNIORS - DEFENSA Y JUSTICIA

Hoy 21:31 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. MARMADUKE

14.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.00 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. UN PASEO POR

LAS NUBES

19.45 FÚTBOL AFA. BOCA

JUNIORS - DEFENSA Y JUSTICIA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 CASO CERRADO SIN

CENSURA

01.00 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 DOCUMENTALES

16.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

21.15 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

22.00 FESTIVAL PAÍS 17


CANAL 9

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

15.45 NEWELL’S OLD BOYS VS.

ATLÉTICO DE RAFAELA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE


EL TRECE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

17.45 QUILMES VS. RACING

20.00 CINE TRECE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA


CANAL14

11.00 EL CLÁSICO: ESTUDIANTES

VS. LA COSTANERA

13.00 ANIMALANDIA (ESTRENO)

13.30 CICLO DE COLECCIÓN: ALMA

COLPLERA

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 ZAPAZAPA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 EN ARMONÍA

19.30 MÚSICA INTERIOR

20.00 LA COCINA DE TIC

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY


PELÍCULAS

CINEMAX

07.45 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN

09.38 OPEN SEASON. TONTOS POR EL

SUSTO

11.25 DESAFÍO AL TIEMPO

13.53 REYES DE LAS OLAS

15.40 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE

VENGANZA

17.34 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

18.02 60 SEGUNDOS

20.21 FURIA EN DOS RUEDAS

22.00 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE

VENGANZA

23.54 LOS ILEGALES

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 SUBAN EL VOLUMEN

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.30 ALF (TEMPORADA 4)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 LA PANTERA ROSA

13.40 EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

15.25 LA LAGUNA AZUL

17.25 GANAR O MORIR

19.10 EL JUEZ

21.00 BLADE. CAZADOR DE VAMPIROS

23.15 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

TNT

08.28 UNITED 93

10.30 EL LÓRAX. EN BUSCA DE LA TRÚFULA

PERDIDA

12.01 LA PERLA DEL DRAGÓN

13.47 JERRY MAGUIRE

16.17 PUNTOS DE VISTA

17.52 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE

DIOS

19.56 RATATOUILLE

22.00 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

23.54 RIESGO TOTAL

01.52 LA NOCHE MÁS

UNIVERSAL CHANNEL

06.00 GRIMM, LA COSA CON PLUMAS

07.00 GRIMM, ENFERMO DE AMOR

08.00 CHICAGO FIRE, DONDE COMENZÓ EL

COLAPSO

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

BAILARINA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INFIERNO

11.00 HOUSE M.D, EVENTOS ADVERSOS

11.50 HOUSE M.D, MARCAS DE NACIMIENTO

12.45 LA FAMILIA DE MI NOVIA

14.55 ¿CONOCES A JOE BLACK?

18.30 CUESTIÓN DE TIEMPO

21.00 ANNA KARENINA

23.35 ORGULLO Y PREJUICIO

04.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

EQUIPAJE

05.00 HOUSE M.D, LA SUERTE DE THIRTEEN

STUDIO UNIVERSAL

09.10 FULLSCREEN

09.40 LA CARRERA DEL DESTINO

11.35 LA GRANJA

13.25 EL REGRESO DE LA NANA MÁGICA

15.40 FULLSCREEN

16.10 LA CARRERA DEL DESTINO

18.05 DISEÑO DE AMOR

20.00 MARIA MONTEZ

21.55 LEER, ESCRIBIR Y AMAR

23.45 CONCEPCIÓN

01.35 LEER, ESCRIBIR Y AMAR


A DONDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, EN LA TRASNOCHE,

POPROMÁNTICAS CON LUPE CARDOZO.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+SÁBADO 1, A LAS 23, ANDREA CANTA

A BRASIL, CON JORGE SUÁREZ

(GUITARRAS), CARLOS SANDOBAL

(BAJO), WALTER MORE (PIANO), “GOMA”

HERRERA (BATERÍA Y PERCUSIÓN).

SASHA

(JUJUY Y ALMAFUERTE)

+HOY, A LA MEDIANOCHE, VALERIA

NASSIF DELEITARÁ AL PÚBLICO CON

SUS CANCIONES.

EL PATIO DEL INDIO

(BOCA DEL TIGRE)

+DOMINGO 2, DESDE EL MEDIODÍA,

DEL ESTERO, RODRY SALVATIERRA,

POTRO JIMÉNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, EL

BALLET FOLCLÓRICO DE ASAIM, Y

MILAGROS DAYUB, DEL MOVIMENTO

MÚSICA DE MUJERES.

HÉRCULES, ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO

8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL

YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA

PAMPA”.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 8, A LAS 23, ESPECTÁCULO

DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ

ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS

SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL

FOLCLORE.


CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA

(3D): ROMANCE, DRAMA (ATP)

01/04 - 14:00hs (Cast) 16:40 (Cast)

19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40

(Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO

(2D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

01/04 - 02/04 15:00 (Cast) 17:30

(Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO

(3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

01/04 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

00:45 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D): ANIMACIÓN, (ATP):

01/04 - 14:30 (Cast)17:10 (Cast) 19:50

(Cast) 22:30 (Subt) 01:10 (Subt)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

01/04 - 02/04- 15:00 (Cast) 17:50

(Cast)

CHIPS PATRULLA

MOTORIZADA

RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 05-04- 20:30 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

01/04 -22:40 (Subt) 01:00 (Subt)

LEGO BATMAN LA

PELICULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP) 01/03 - 02/03-

14:50 (Cast) 17:10 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 05/04 19:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA

INTELIGENTE 2D

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (13

años) 01/04 -22:10 (Subt) 00:20 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA

ATP con reservas y leyenda (Se

recomienda la compañía de un

adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:00 - 18:00

(TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20

(TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D

ESTRENO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 17:30 - 20:00 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

LA VIGILANTE DEL FUTURO

2D ESTRENO APTA 13 AÑOS C/

RESERVA CASTELLANO 20:30 -

22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES

$50 ESTRENO 13/04/2017

RAPIDOS Y FURIOSOS 3D

17:10 - 20:00 y 22:50

Anticipadas en venta

 
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