Mujer y paz

Hoy 21:32 - ¡Buen día! Pienso que, en líneas generales, las mujeres son mejores que los hombres. Tienen más espíritu de sacrificio, se destacan por su generosidad, paciencia, tolerancia, etc. (Hablamos en general, siendo también muchas las excepciones a esta regla). Debido a sus condiciones naturales, la mujer está generalmente mejor dotada para educar. Y específicamente para contribuir a la educación para la paz. “La mujer, educadora para la paz” se titulaba precisamente el mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz 1995. ¿En qué consiste la educación para la paz? Lo recuerda el Papa: “Educar para la paz significa abrir las mentes y los corazones para acoger los valores indicados por el papa Juan XXIII en la encíclica “Pacem in terris” como básicos para una sociedad pacífica: la verdad, la justicia, el amor, la libertad. Se trata de un proyecto educativo que abarca toda la vida y dura toda la vida. Hace de la persona un ser responsable de sí mismo y de los demás, capaz de promover, con valentía e inteligencia, el bien de todo el hombre y de todos los hombres, como señaló también el papa Pablo VI en la encíclica “Populorum progressio”. Esta formación para la paz será tanto más eficaz cuanto más convergente sea la acción de quienes, por razones diversas, comparten responsabilidades educativas y sociales. El tiempo dedicado a la educación es el mejor empleado, porque es decisivo para el futuro de la persona y, por consiguiente, de la familia y de la sociedad entera. En este sentido, deseo dirigir mi mensaje para esta Jornada de la Paz especialmente a las mujeres, pidiéndoles que sean educadoras para la paz con todo su ser y en todas sus actuaciones: que sean testigos, mensajeras, maestras de paz en las relaciones entre personas y las generaciones, en la familia, en la vida cultural, social y política de las naciones, de modo particular en las situaciones de conflicto y de guerra. ¡Que puedan continuar el camino hacia la paz ya emprendido antes de ellas por otras mujeres valientes y clarividentes!”. Sugiero la lectura de todo el mensaje, que está muy bueno. ¡Hasta mañana!