FÚNEBRES | 1 de Abril de 2017

- Daniel Marcelo Córdoba Morán

- Francisco Guido Rivero

- Hilda Rosa Acosta (La Banda)

- Abraham Charubi (Las Termas)

- Tomás Enrique Mendoza (Frías)

- Franklin Héctor Arias

- Francisco Godoy

ARIAS, FRANKLIN HÉCTOR (El Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Sus hijas Melina, Sofía, Delfina, Angelina, Valentina; sus padres Delfina Villarroel y Franklin Héctor Arias; hermanos Oscar Arias, Ariel Díaz, Álvaro y Noelia; sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. COCHERÍA NORTE, La Plata 162, Tel. 4219787.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sus padres: Daniel Córdoba y Norma Morán, su hermano: Mariano Córdoba Morán, su sobrino: Lizandro Córdoba, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Participan y esperan que su alma descanse en paz y su flia. tenga la fortaleza para seguir adelante. Su tía Ángela Morán, primas Kuky y Vanesa Pacheco y su primo pol. Miguel Tenchin participan con dolor su fallecimiento.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sus tíos Mario y Silvia, tu prima Ingrid eternamente te recordaremos con toda la alegria que fuiste para nosotros. La Sonrisa Más Hermosa que Conocimos.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. El personal del Banco Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de su compañero de tareas.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Personal de Mercurio SA. participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero del Banco Santiago del Estero y elevan una oración en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. El Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, acompañan con profundo dolor por el fallecimiento de su hijo, a la Dra. Norma Elizabeth Morán, Juez del Juzgado de Género del Poder Judicial, expresando nuestra más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Nora Raimundi, sus hijos Norita, Romero y Santi, hija pol, Berny Cabrera, acompañan a su querida amiga y hermano Mariano y toda su flia. ante irreparable pérdida. Dios de resignación.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Miguel Ángel Munar, Alicia Presti de Munar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Los que sembraron con lágrimas con gozo segarán. Chini Habra Fernandez y flia. participa con profundo pesar su partida terrenal y acompañan con amor a su flia. en el dolor. ¡Descansa en paz!

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Rosa Piazza de Montoto, profundamente conmovida participa el fallecimiento del hijo de la estimada colega Dra. Norma Morán, rogando al Señor le conceda paz, fortaleza y una cristiana resignación ante su desaparición física. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Julio David Paz y flia. y María Claudia Alegre Paz y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la querida amiga y compañera Kelly. Ruegan una oración en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Señor recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno. Tere Moyano participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su mamá y demás familiares en estos momentos, rogando por una pronta resignación.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Mariela Bitar de Papa participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Kelly y eleva oraciones al Santísimo para que le de una pronta resignación y la fortaleza ante irreparable pérdida.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dra. Sandra Generoso participa con profundo dolor el fallecimiento de Daniel, hijo de su querida amiga Kelly Morán, rogando por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dra. Roxana Vera e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por este momento de dolor.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Querida Kely: Esther Ibarra, su nieta Victoria Barrón Curi, su hijo Enrique Curi junto a sus hijos Paloma, Octavio y Enriquito, rogamos fervientemente al Señor le conceda la gracia de algún consuelo y paz a su dolido corazón por tan irreparable pérdida. Es nuestra convicción cristiana, que Daniel será recibido en el reino celestial con gran algarabía por los santos y ángeles él será la luz que iluminará tu vida. Sea esta una oración por su eterno descanso.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche y sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Liliana Ruiz y flia, acompañan a su mamá Kelly en tan doloroso momento.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Todo el personal de la oficina de Protección a la Víctima de Violencia Familiar y de la Mujer participan con profundo dolor el fallecimiento de hijo de la Dra. Norma Morán.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Eva Cejas, sus hijos Mirta, Silvia, Fidel, Luisa, Gustavo y Lorena; hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Mis más sentidas condolencias. Oro por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo de Dios los acompañen y fortalezcan. Acompañan a la Dra. Morán y su hijo Mariano Córdoba en el fallecimiento de su querido hijo y hermano. Oficina de Reincidencia de La Banda, sus compañeros: Álvaro López, Mauricio Vega y Cristina Corbalán.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Juan Alende, María Fernanda Auad, Noel Cortés Atía, Romina Vittar, Cristina Bottoni, Luciana Azar Starcich, Noemí Celiz y Julio Guzmán de la Unidad Fiscal de La Banda, acompañan a su mamá Dra. Norma Morán y a su familia en tan irreparable pérdida, rogando a Dios les de consuelo y reciba en sus brazos a nuestro querido Daniel.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Marta Reinoso, Julio Guzmán, hijos y nietos participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la Dra. Norma Morán. Rogando oraciones en su querida memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. El Señor es mi pastor. Descansa en paz querido Daniel. Viviana Atía, Lilian Azuz de Auad, Fernanda Auad, Noel Cortes Atia y sus hermanos acompañan a su mamá Dra. Kelly Morán a su hermano Mariano y a toda su familia en tan doloroso e irreparable pérdida. Rogamos a Dios de consuelo a sus corazones.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Participan con profundo dolor amigos de su mamá, Dra. Norma Morán, Roxana Díaz Almaraz, Alvaro Juárez y Gustavo Gallardo.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Gimena Storniolo, Jorge Falcione y familia acompañan a Kelly y a Mariano en la profunda pérdida de su hijo y hermano. Ruega oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Los vecinos de siempre de su madre Kelly: Gladys Venica y Patrín Rodríguez e hijos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dr. Luis Eduardo Lugones, y Sra. Susana Espeche de Lugones, Dr. Raúl Oscar Romero acompañan en el dolor a su amiga y colega Kelly Morán.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Martin, Cucho, Fabi, Flor, Franco, Cari, Lujan, Martin y Lourdes, amigos de Mariano, participan el fallecimiento de su hermano, acompañándolo con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Mariana Baena, Silvina Paz, Cecilia Gómez Catañeda, Yudith Diaz, Alejandra Rayo, Virginia Lezana, Pamela Rojas, Silvina Camacho, Diego Cortez, Eugenia Callegaris, Gustavo Benjamín Zavalía, Zaida Gili y Norma Matach participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Kelly ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Mariana Baena y José Antonio Rodríguez, acompañan con profundo y sentido dolor a Kelly y Mariano y ruegan oraciones para el eterno descanso de Daniel.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Silvina María Paz, acompaña con profundo dolor a su mamá Kelly ante tan dolorosa pérdida y ruega oraciones para el eterno descanso de su hijo.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Abelardo Jorge Basbús e hijos acompañan con profundo dolor a la flia. Elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Señor ya esta ante ti recibelo en tu Reino. Amigos de su mamá Kelly; Yuly y Liliana participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Señor tu hijo ya esstá ante tí, haz que brille para él la luz que no tiene fin. Dr. Ramón Eduardo Gómez, su esposa Amanda, sus hijos Maria Belén, Maria Celeste y Eduardo Alberro, participan con profundo dolor su falecimiento.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. María Eugenia Carabajal e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Norma Morán. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Adriana Bóboli, su esposo Juan E. Fiad, acompañan a su amiga Kelly en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Gloria Cárdenas y Luis López, participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a Kelly y demáss familiares en tan penosa circunstancia. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Querido Danielito fuiste un ser de luz, ya estás en los brazos del Señor gozando de la vida eterna. Yoly Barraza, sus hijos Emilio y Fernanda, nietos Milo y Lorenzo, participan con profundo dolor el falleciminto del hijo de su querida amiga Kelly y acompañan a la flia. en este doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Juan Escalada, sus hijos, hijos politicos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Nati Saavedra y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Daniel F. Yocca, Lucrecia de la Cruz de Yocca y Augusto Yocca acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Jaqueline Macció y flia. acompaña a su amiga Kelly en este momento de dolor ante la perdida de su amado hijo. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dra. Marta Elena Ovejero participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la Dra. Norma Morán en su dolor por la irreprable pérdida de su hijo.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Marisa Gay de Castellanos y flia. participan con dolor su fallecimiento. ruegan al Señor de fortaleza a su madre, hermano y demás familiares. para sobrellevar tremendo dolor por su partida. Elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dra. Rosa Falco y flia. participa con dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Kelly. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dr. Daniel Ayuch y flia. participan el fallecimiento del hijo de la Dra. Morán rogando por su cristiana resignación.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Berta Canlle participan con dolor el fallecimiento del hijo de la querida Dra. Kelly Morán y pide al Señor por su consuelo.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Las Dras; Carol Pamela Gadán, Dolly Gómez, Sandra Inés Zemán, Miriam Martin y Valeria Salomón, participan con profundo dolor su falllecimiento y ruegan oracioners en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Maria Fernanda Barbesino y flia., participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Los compañeros del Juzgado, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la Dra. Norma Elizabeth Morán, elevan oraciones en su memoria y resignación para su flia.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Pety Reimundi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Kelly y flia. ante irreprable pérdida. Dios de resignación.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sus amigos de toda la vida; Kika Flores y sus hijos Walter, Marita y Guillermo con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sus amigos Marga Flores y flia., Dr. Roberto Flores participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Juan Storniolo, Marcela Mayuli, sus hijos y respectivas flias. participan con profundo dolor el falecimiento de Daniel, hijo de su amiga y colega Kelly y acompañan en este momento a toda su flia.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dra. Maria Cecilia Pinto, Dra. Andrea Bravo Suarez, Dr. guillermo Paradelo y Dr. Mariano Renolfi acompañan con profundo dolor a la querida Dra. Moran en este dificil momento.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dra. Natalia Susana Taboada acompaña a la Dra. Moran Norma en este dificil momento. ruega oraciones en memoria de su hijo Daniel.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Paola Storniolo, Matias Abregú y flia. participan con profundo dolor el fallecimieento del hijo de su amiga Kelly Morán y acompañan en estee dificil momento a Kelly, Mariano y toda su flia.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Señor ya está ante tí recibelo y dale el descanso eterno. Dr. Alvaro Yague y flia. participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y acompaña a su amiga Dra. Norma Morán en este duro momento.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Dr. Hugo A. Herrera (h), y flia. acompañan a su amiga Dra. Norma Morán en este momento de dolor y rezan por el descanso eterno de su hijo Daniel.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Sus vecinos de calle Viamonte; Omar Skiba, Ruben Collado, Julio Colovini, Aida P. de Rampulla, Estela Perez, Pedro Ledesma, Susana Diaz, Victoria Gomez y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Con cariño, Dras. Elena Piccardi de Sánchez y Alejandra Elean Collado comparten el dolor de su madre y hermano en esta pérdida irreparable y elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Rudi Ibarra y flia. participa el fallecimiento del hijo de su amiga Kelly. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron seepultados en el cementerio El Descanso.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Blanca Rosales de Morán participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dra. Maria Julia Ponce de Merino y flia. participan con profundo dolor su falleecimiento y acompañan en este dificil momento a su mamá Kelly. Ruegan resignación a su flia.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Luis Manuel Espeche, Maria Elisa Paz de Espeche e hijos participan con profundo dolor el falecimiento del hijo de su querida amiga Kelly. Ruegan oraciones en su bendita memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Roxana, Claudia, Gunci y Silvia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Kelly. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Anita Catán y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Kelly. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sergio Camacho y Carla Barrón participan con profundo dolor el fallecimiento del nieto de su vecina Lita Morán y acompañan a los demás familiares en este dificil momento. Y piden que brille para el la luz que no tiene fin, Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. El personal de Panaderia Centro, participan con profundo dolor el fallecimiento del nieto de la vecina Lita Morán y acompañan a los demás familiares en este dificil momento. y piden que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Querida Kelly y Mariano muchas fuerzas y esperanza que nuestro cariño se tranforme en fortaleza, mis oraciones y plegarias son a su apreciada memoria. Carolina Anauate y flia., participan con profundo dolor la partida de Daniel y rezan oraciones en su memoria. y la cristiana resignación a sus sertes queridos.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Su sobrino Eduardo Raúl Stulberg e hijo, Eduardo Salomón Stulberg y esposa Gabriela y nieto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Sus sobrinos Myrian Isijara y su esposo Roberto Ovejero, sobrinos nietos Lumena y Mateo Saravia participan con profundo dolor y acompañan a toda su familia.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Sus sobrinos María Mercedes y Rubén Stulberg participan con profundo dolor y acompañan a toda su familia.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Su amiga Adriana del Valle Garnica y sus hijas Ana Virginia y Ana Emilia participan el fallecimiento del padre de su amiga Sonia Corpus.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Ana María Herrera y flia, Federico Garnica y flia y Patricia Garnica participan con dolor su fallecimiento.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. José Antonio Azar y Cristina del Valle Azar y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido Buby. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Amigas y ex compañeras de la promo /61 de la Esc. Normal M. Belgrano de su esposa Zuny Isijara participan su fallecimiento, haciendo extensivo a sus hijos y demás fliares. Elevan oraciones por la paz de su alma.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Choly Moyano y flia. participa con profundo dolor su desaparición física y acompaña con afecto a Zuny, sus hijos José, Daniela y demás fliares. Elevan oraciones. Descansa en paz Bubi.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Daniel Rizo Patrón participa el fallecimiento de su querido amigo y compañero de la Escuela " Buby " y acompaña a su esposa Suny, hijos y nietos en su dolor.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. "Ve, entonces, come tu pan con alegría y bebe tranquilamente tu vino, porque a Dios ya le agradaron tus cosas". Negro y Dorita Herrara, sus hijos Marcela y Popo, Belén y Daniel, Valeria y Carlitos y Natalia, partidcipan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. "Si me amas,. no llores... Sólo recuerda que me adelanté unos pasos". Roxi Capilla, Viviana Chamut, David Cruz, Claudia Gaggero, Nanin Barrientos, Luz Parra, Gloria Leguizamón, Dorita Coria y Ceci Toledo participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su querida amiga Sonia y ruegan una oración en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. "Señor recíbelo en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Directivos, personal docente, administrativo y de maestranza del colegio del Centenario participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañera Sonia y acompañan a ella y a toda su flia. en tan duro momento. Ruega una oración en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Vicky Corias y flia participan con profundo dolor y acompañan a toda su familia.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. "Dios Misericordioso ponemos en tus manos a tu hijo concédele la paz eterna". Luis Dalale y María Cristina Vergottini y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones por el consuelo y resignación de su familia.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. María cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Abrazan con cariño a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (Buby)(q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Sus amigos Coco Toledo y Norma Fernández e hijos, Dito, Ana, Daniel y Ceci y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (Buby)(q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Cecilia Toledo junto a sus hijos participa y acompaña a su amiga y comadre Sonia Corpus y familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. El Ing. Raúl Edgardo Gallego y Sra. el Ing. Salomon Oscar Lafi y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes y elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ing. Russo José Daniel y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sus hijas Mónica, Jorgelina. h. pol. Martin, José, nietos Ximena, Exequiel, Constanza, hno. Lidoro participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio Los Flores. Casa de duelo P. L: Gallo 330 (s.v.) ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L.

GODOY, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Señor ya está ante tí recíbelo en tu Reino. Acompañan a su hija Mónica Godoy; Su directora Analia y sus compañeros, Cintia, Josefina, Yudith, Adriana, Patricia, Eliana y Valentin del Jardin N' 890.

LEDESMA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. ""Señor Dios recíbela en tus brazos". Estela, descansa en paz. Sus vecinos de Francia 218, Marta Auadt, Matilde Frías y flia, Edgardo Leiva y flia, Ana Teresa Martínez Marcela Coronel y flia, Roque Lami, Jesús Julian, MAría Elena Herrera de Flores y flia, MAria Ester Martinez, Richard Mansilla participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, FRANCISCO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Sus hijos Ángel, Octavio, Liliana, Jorge, Inés, hijos pol. Silvia, Blanca, Nini, nietos, bisnietos y demás famil. part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cem. Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RIVERO, FRANCISCO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Tus amigos y compañeros del Equipo de Gusmar, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Ángel y flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RIVERO, FRANCISCO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Señor recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno. Tus amigos y compañeros de Equipo de Veteranos de Gusmar y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, FRANCISCO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Oscar Jovino Rivero, su Sra. Patricia Lopez, hijos Rodrigo, Valeria, Maximiliano, Gustavo y Elena, hijas políticas, nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

RIVERO, FRANCISCO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Señor tu hijo ya está ante tí, que brille para el la luz que no tiene fin. Amelia, Betty, Cristina, Esther, José, Celia y Sandra con sus respectivas flias. participan el falllecimiento del querido tio Guido. Ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, JOSÉ SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Las amigas del GYM y el profesor Adrian Cuba participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra amiga Gladys. Elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, JOSÉ SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Pedro Castaño, Teresita Gubaira de Castaño y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida familia en este momento tan dificil que atraviesan y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. La familia Carabajal Pastoriza participa con dolor el fallecimiento de la hermana de Nancy y Carlitos, ruegan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, FILADELFO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/17|. "Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos". Su esposa Marta Beatriz Alzogaray, sus hijos y sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Virgen del Valle Bº H. Hondo, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BASUALDO DE RAMÍREZ, OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/13|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz hija. Hoy estarías cumpliendo cuatro años de tu partida al reino celestial. Te extrañamos Lili. Sus hijas Sofía Ramírez y Josefina Ramírez, su esposo Claudio Ramírez, sus padres Negra Abregú y Chicho Basualdo, sus hermanos Walter y Esteban Basualdo, sus cuñados Natalia y Carla, sus sobrinos Delfina y Bauti invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges.

SILVA NEDER, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/17|. Su familia invita a la misa que se oficiará mañana domingo a las 11 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano para unirnos en oración rogando por el eterno descanso de nuestra querida Ana.

----------------------------------------

BASUALDO DE RAMÍREZ, OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/13|. Si pudiéramos volver el tiempo atrás y disfrutar de tu alegría y tantas cosas vividas. Hoy la nostalgia nos invade. Pero te recordaremos siempre como tú eras, una gran persona. Tus compañeras Ramonita C., Mercedes P., Rosita M., Ramona M., Jaky L. Nancy C., Marita y Lucía R.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ACOSTA, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Su hija María Teresa Acosta y su hna. Ángela Teresa Acosta participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio J. del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L.

ACOSTA, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Mi gigante se ha dormido, dulce sueños, largo alivio. Espero abrazarte con el viento, espero que seas eterna allí donde te has ido. Descansa en paz madre querida. Su hija María Teresa Acosta, su hermana Ángela Teresa Acosta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

ACOSTA, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. El Departamento de Aplicación de Educación Inicial de la Escuela Normal Manuel Belgrano, directivo, docente, de gabinete participa con dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Tere. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLLICA, FELIPE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Teresa Gil y Julio Lucero, Alejandra Lucero, Guastavo Abeijon y sus hijos Máximo y Augusto participan el fallecimiento del amigo Piquillin. Se ruegan oraciones en su memoria y una pronta resignación para la familia.

GEREZ, DOMINGO CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Papi, hoy hace un nuevo mes de tu encuentro con Dios y es tan difícil seguir sin vos al lado. Te extrañamos mucho y siempre te estamos recordando con amor. Tus nietos aún preguntan por vos. ¡Cuídanos siempre! Tu esposa Susana, tus hijos Ricardo, Luciana, Francisco, tus nietos Iara y Santiago invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Santiago Apóstol a las 20.30, al cumplirse 2 meses de su partida.

SAYAGO, ANTONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/16|. Gracias, por los 30 años de vida compartidos. Su esposo César y su hijo Facundo, al cumplirse seis meses de su fallecimiento invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita.

TORREZ DE GALVÁN, NORA LEILA (q.e.p.d) Falleció el 1/4/15|. Madre hace 2 años que te fuiste de nuestras vidas, tu recuerdo está presente en cada instante. Siempre estarás en nuestros corazones. Tus hijos Nene y Nena Galván, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa en iglesia Santiago Apóstol a las 20.30 hs.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Vivirás siempre en nuestros corazones". Su esposa Rosa, hijos Esteban, Claudia y Daniel, hijos políticos Susana, Marcelo, Sara, nietos Marahia, Josefina, Bianca, Tomás y Tita , hermana política Lidia participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 10 al cementerio de La Aguada. Las Termas.

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Señor te llevas a tu lado a una gran persona, dale el descanso eterno". Sus primos y primas hermanas Chichí, Lalo, Nena y Mario Charubi, Juan Carlos Vásquez, sus sobrinos Sonia y Sabrina Casalett, Julio César Vásquez, Mara Irupé, Jorge y Francesco, participan con gran dolor su partida y acompañan a Rosa, Claudia, Daniel, Esteban y José en su dolor y resignación a toda la familia.

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Carlos Vicente Ceballos, Carla Medina, Mauricio Vicente, Lucas Rossi, Graciela del Valle Avila, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy, elevan una oración para su eterno descanso. Las Termas.

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Dr. Edmundo Orlando Albarracín y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Guillermo Valoy Valdez y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de la infancia, hermano de corazón y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Aguada . Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Hernán Guillermo Valdez y familia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Aguada. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Carlos Vicente Ceballos, Carla Medina, Mauricio Vicente, Lucas Rossi, Graciela del Valle Ávila, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy, elevan una oración para su eterno descanso. Las Termas.

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Siempre recordaremos tu alegría, descansa en paz." Sus compañeros de Banco Nación sucursal Termas de Río Hondo participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Aguada. Las Termas.

MENDOZA, TOMÁS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. "A mi amado padre que fue y será un ejemplo de vida y el orgullo más grande de haberte tenido a mi lado. Te llevaré siempre en mi corazón". Su hija Claudia Noemí Mendoza participa con inmenso dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

MENDOZA, TOMÁS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. "Excelente persona, padre ejemplar, buen esposo y mejor amigo. Te fuiste para estar junto a Dios y desde allí seguirás cuidando de nosotros. Siempre estarás en nuestros corazones. Te amamos". Su hija Claudia, su hijo político Esteban, sus sobrinos, hermanos, hermanas políticas y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MENDOZA, TOMÁS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. "Por tu extraordinaria bondad y presencia, por tu amistad y tu hombría de bien, honestidad y confiabilidad, vivirás eternamente en nuestros recuerdos". Tus amigos y vecinos de toda la vida, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.