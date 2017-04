Diego Cooca: "Para mí no es la solución sacar a Bauza"

Fotos POSICIÓN. El DT mostró su respaldo a su colega de la selección.

01/04/2017 -

El entrenador de Racing, Diego Cocca, respaldó a su colega del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, y aunque sostuvo que los cuestionamientos son "normales", consideró que separarlo del cargo "no es la solución" para encaminar los destinos del equipo en las Eliminatorias.

"Es normal en el fútbol argentino que en cuanto no estén contentos con el funcionamiento o resultado ya empiecen a buscar sustitutos y querer cambiar las cosas. Cuando eligieron a Bauza estábamos todos de acuerdo que era un técnico con jerarquía para la selección y ahora se dio un resultado que no fue bueno y lo queremos cambiar. Para mí no es la solución", afirmó Cocca.

En conferencia de prensa, el conductor del elenco de Avellaneda opinó que en vez de cuestionar a Bauza sería mejor "que cada uno desde su lugar se ocupe de darle las mejores herramientas para que pueda funcionar" y destacó que "hay que darle la tranquilidad para que tome decisiones en pos del equipo".

Sobre las chances de su equipo de alcanzar a Boca, aseguró: "Boca lleva 10 puntos de ventaja, es un equipo de jerarquía, que sabe lo que es pelear un torneo, tiene buen plantel, pero yo pienso en Racing".

"Nosotros estamos en creciemiento, en encontrar nuestra identidad y nuestra forma de juego. El desafío es seguir creciendo en el partido que viene".