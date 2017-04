Entre hoy y mañana se jugará una nueva fecha

01/04/2017 -

Este fin de semana se disputarán varios encuentros correspondientes a diferentes fechas del campeonato Apertura, con esta programación: En Lawn Tennis. Hoy, 8, Mishqui Mayu vs. Old Lions Rojo (7º); 9, SLTC (Blanco) vs. Green Sun (7º); 10, Mishqui Mayu HC vs. Old Lions RC Azul (5º); 11.30; Sel Cab Sub 16 vs. Sel Cab Sub 18; 15, Green Sun vs. C. Docente (1ºD); 16.30, SLTC vs. SEHC (1ºD); 18, Mishqui Mayu HC vs. Lugus HC (1ºD); 19.30, Old Lions RC vs. C.A. Tostado (M). Mañana: 8, C.A. Tostado vs. C.A, Los Dorados (M); 9.10; Mishqui Mayu HC vs. C. Docente (M); 10.20, Mishqui Mayu HC vs. Unión y Juventud (6º); 11.30, C.A. Los Dorados vs. C.A Tostado (M); 15, C.A. Los Dorados vs. UcseE (1º D); 16.30, Mishqui Mayu HC vs. Unión y Juventud (1ºC); 18, CAER vs. Lugus HC (1ºC); 19.30, SLTC (B) vs. CAER (I); 20.40, Sel Sub 21 Damas vs. Sel. Damas Mayores (S).

En Old Lions. Hoy, 8, CACC vs. SLTC Rojo (7º); 9, Old Lions RC Azul vs. Athenas HC; 10, SEHC vs. SLTC (5º); 15, C.A. Tostado vs. SLTC (5ª); 16, CACC vs. Old Lions RC Rojo (1ºD); 17.30, Old Lions RC Azul vs. H. Termas Club (1ºD). Mañana: 8, CACC vs. Mishkylas VC (M); Lugus HC vs. Círculo SC (M); 10, Old Lions RC Azul vs. SLTC Blanco (7º); 11, CACC vs. Green Sun (6º); 15.20, Círculo SC vs. Unión Sur HC (I); 16.30, SEHC vs. Old Lions RC (1ºC); 18, CACC vs. C. Docente (1ºC).