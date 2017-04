Investigan a Scioli por compras irregulares de obras de arte

Fotos OPERATIVO. Secuestran boletas de compras de obras costosas.

01/04/2017 -

La policía allanó un departamento en Caballito, propiedad de Alberto Pérez, ex jefe de Gabinete del ex gobernador Daniel Scioli y dos galerías de arte, en el marco de una causa que investiga al ex funcionario sciolista por presunto enriquecimiento ilícito.

Así lo confirmó a Télam el fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, quien investiga por presunto enriquecimiento ilícito a varios ex funcionarios del gobierno de Daniel Scioli.

‘En el departamento de Caballito encontramos varios cuadros y esculturas de firma, de alto valor; y en las dos galerías de arte, Alvear y Zurbarán, se procedió al secuestro de las boletas de compra de dichas obras’, detalló el fiscal.

El fiscal platense investiga a Pérez y al ex director de Administración de la Jefatura de Gabinete bonaerense, Walter Carbone, por presunto ‘enriquecimiento ilícito y lavado de activos’.

Garganta también investiga si Pérez entre 2014 y 2015, junto a Carbone, ‘sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas’.

En el marco de la causa en la que se investiga a Daniel Scioli, Alberto Pérez y su entorno por administración fraudulenta, cohecho y lavado de dinero, personal de la División de Inteligencia Criminal de la Policía Federal y de la División Narcotráfico de la Policía de la provincia de Buenos Aires allanaron distintas galerías de arte. En el expediente judicial consta que Pérez invertía dinero en obras de reconocidos pintores extranjeros y argentinos, como Benito Quinquela Martín.

Como las obras de arte son bienes muebles no registrables, la principal hipótesis judicial que maneja el fiscal Álvaro Garganta es que el exgobernador y su por entonces jefe de Gabinete podrían haberlas adquirido para esconder dinero proveniente de dudosa procedencia. Para corroborar la sospecha, secuestró documentación que pruebe que los cuadros fueron adquiridos con la factura correspondiente.