Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, irá hoy por un nuevo triunfo cuando visite a Málaga, desde las 15.45, hora argentina, que lo deposite en el podio de la liga española en el partido válido por la 29na. fecha.

La jornada de hoy continuará con: Villarreal (Mateo Musacchio) vs. Eibar (Mauro Dos Santos y Gonzalo Escalante); Osasuna vs. Athletic de Bilbao; y Real Sociedad (Gerónimo Rulli) vs. Leganés.