Una mano de Brown (A) e Instituto

01/04/2017 -

Con el empate de ayer, Central Córdoba continúa en zona de descenso. Pero para terminar la fecha fuera de ese lugar, necesita una mano de Brown de Adrogué e Instituto de Córdoba.

El primero recibirá hoy a las 12 a Flandria. Mientras que La Gloria visitará mañana a San Martín de Tucumán. Para que el Ferro salga de la zona roja, necesita que Flandria no gane y que pierda el Santo. Además, hoy jugarán: 15.05, Dálmine vs. Los Andes; 16.05, All Boys vs. Indep. Rivadavia; 17.05, Estudiantes vs. Chicago; 18, Douglas vs. Gimnasia; 20.05, Ferro vs. Boca Unidos.