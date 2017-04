Nico conmovió con una carta a su hermano muerto

01/04/2017 -

"Hola, hermano. Hoy hace 28 años llegabas a nuestro mundo y lo cambiabas completamente. Todo se tornó más luminoso y colorido. Ahora te fuiste y todo volvió a cambiar. Ya nada es igual. El mundo se volvió sepia". Así se inicia la carta que Nicolás Vázquez subió a su Instagram en memoria de Santiago Vázquez, quien el 16 de diciembre de 2016, durante unas vacaciones con amigos en Punta Cana, murió sorpresivamente.

Hermanos y amigos. Así era el vínculo entre Nicolás y Santiago. "Los días duran el doble y las noches son más largas desde que no estás -le escribió Nico-. Seguí dándonos fuerza, señales y energía para sanar. Lo necesitamos. Me cuesta andar y caminar, pero sé que estás en cada momento. De a poco mi egoísmo te dejará descansar. Ya no es como antes, espalda con espalda, ahora es corazón con corazón. Te amo para siempre hermano. Hasta donde estés iré, y hasta donde yo estoy, vendrás. Sé que estás".