Darín: "Pongo las manos en el fuego por Echarri"

Fotos Ricardo Darín detesta la estigmatización de Echarri sólo porque defiende una postura política.

01/04/2017 -

Algunos actores aseguran tener problemas para conseguir trabajo como consecuencia de haber manifestado su ideología. Un caso reciente fue el de Pablo Echarri, quien había sido convocado para participar en la serie que harán sobre la vida de Sandro. Al poco tiempo lo bajaron del proyecto. ¿El motivo? El esposo de Nancy Dupláa declaró que lo sacaron porque "dividía la pantalla".

En una entrevista con Desayuno Americano, Ricardo Darín defendió a su colega: "Pongo las manos en el fuego por Pablo Echarri... por él y muchos otros. Detesto esa estigmatización de porque defendés una postura política o una ideología automáticamente sos socio de unos corruptos", explicó.

Además, el actor señaló que a los argentinos les cuesta aceptar que los demás pueden pensar diferente en el ámbito de la política:

"Pero estamos atravesados más que de política, de partidismos, de resentimientos, de pasadas de facturas, de ‘estás conmigo o estás en contra’. Estás conmigo o sos mi enemigo, ese creo que es el mal más grande con el que tenemos que convivir en estos días. Pero salir de esta perversa dinámica, nos va a llevar un tiempo. Si no nos dan el ejemplo los que nos manejan, los que están arriba, si no hacen manifestaciones claras y contundentes para demostrarnos que hay que salir de esa estupidez, nos va a costar mucho más, porque los ejemplos son de arriba hacia abajo", remarcó.

Por otra parte, Darín explicó que por estas cuestiones políticas se puso muy incómodo cuando protagonizó la película "La cordillera", de Santiago Mitre, en la que interpretó a Hernán Blanco, un presidente de la Argentina que durante una cumbre internacional de mandatarios se descubrirá atrapado entre la política y su vida personal.

"A pesar de ser una ficción, ese coqueteo que puede tener con posibles realidades circundantes me producía cierta incomodidad. De hecho la pregunta más frecuente que me han hecho fue ¿en qué presidente te basaste? Eso te da la pauta de que la realidad demanda de una forma u otra que te definas. Aún tratándose de una historia de una película que sabemos que es ficción", manifestó. "La realidad nos tiene de rehenes, no nos podemos permitir apartarnos. Estamos intoxicados de realidad", concluyó.

"Nieve negra", la película hispano-argentina, que protagoniza Darín junto a Leo Sbaraglia abrió la muestra de cine latinoamericano de Lleida.