Sampaoli habló sobre su posibilidad de dirigir a la Argentina

Fotos Jorge Sampaoli.

01/04/2017 -

Jorge Sampaoli brindó una conferencia de prensa de cara al juego que tendrá su equipo, el Sevilla, frente al Sporting Gijón este domingo en una nueva fecha de la Liga Española. Y como se esperaba, el entrenador argentino fue consultado por los rumores que lo posicionan como el principal candidato a asumir en la Selección Argentina en lugar de Edgardo Bauza.



"Es algo injusto para todos, porque hay un entrenador trabajando y no he hablado con nadie. A mí sólo me vincula el partido de este domingo con el Sporting y es algo que deben resolver ellos en Argentina. No he tenido ningún contacto relacionado con ese tema", respondió el DT del equipo andaluz.

Mientras desde la Asociación del Fútbol Argentino cada vez es suena más fuerte el rumor de que Edgardo Bauza será destituido del cargo, Jorge Sampaoli también ve como una posibilidad abandonar el Sevilla, pese a que tiene un año de contrato por delante, por la renuncia de su secretario técnico Monchi.

"Tuve un par de reuniones con el presidente, hablando de generalidades y pensando en la salida de Monchi. Ahora se verá cuál es el proyecto. Me prometió que tendremos una reunión para ver si yo puedo ayudar de cara al futuro o no. Ahí estará el vínculo que nos pueda unir o separar", puntualizó Sampaoli.

La realidad marca que si se concreta salidas de Edgardo Bauza de la Selección y Jorge Sampaoli del Sevilla, la AFA deberá abonar cerca de dos millones y medio de dólares (900 mil dólares por los siete meses restantes del vínculo con el Patón y 1.600.000 dólares por la rescisión de Sampa). A esto habrá que sumarle el 1.500.000 dólares que se le adeuda a Gerardo Martino.