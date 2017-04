Frigerio cuestionó el paro de la CGT

Fotos Rogelio Frigerio.

Con los tapones de punta. A cinco días del primer paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio a defender la gestión oficial y a atacar la medida de fuerza.



Frigerio intentó restarle importancia cuando afirmó que desde el gobierno "no trabajamos para levantar el paro, sino para poner a la Argentina de pie."



El ministro dijo, también, que el Gobierno mantiene diálogo "permanentemente" con el sindicalismo, pero que, en el caso de la huelga prevista para el 6 de abril, "los tiempos no dan, también la CGT tiene sus propias divisiones y problemas internos"

En diálogo con Radio Mitre, Frigerio cuestionó las protestas contra la administración macrista. "Hay muchos dirigentes que piensan que cuanto peor, mejor", señaló. También aplicó un criterio pretendidamente "vial" para defender la marcha convocada para hoy a través de las redes sociales en apoyo a Mauricio Macri."Todas las marchas son válidas mientras no corten el tránsito", expresó. Frigerio opinó que la movilización de hoy "en todo caso es a favor de la democracia"

Como muestra de ese buen diálogo que, según él, persiste entre el gobierno y el sindicalismo, el ministro anunció que este lunes "presentaremos con representantes del gremio de la construcción" los resultados de la primera parte del plan Procrear. Sin embargo, advirtió que "la Justicia tiene las manos desatadas para investigar y hacer justicia, no como ocurría en el pasado y eso para algunos dirigentes puede llegar a ser un problema".

En relación con el conficto docente, Frigerio defendió la decisión del Gobierno de no implementar una paritaria docente nacional. Para él, es una "exigencia del país federal en donde las provincias tengan autonomía, entre otras cosas, para decidir este tipo de cuestiones". Según el ministro, "desde hace 15 meses estamos construyendo un país federal, y durante 20 años, desde que se transfirió la educación básica a las provincias, los gobernadores vienen pidiendo que el gobierno nacional no se meta a discutir salarios de empleados públicos que no paga".

Frigerio afirmó que no corresponde una paritaria docente, en la medida en que no la hay en otros sectores, ya que el Gobierno"no lo hace con la Policía, enfermeros y médicos, que, como los docentes, también son empleados públicos de las provincias".