CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Abril de 2017

A LAS 17.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

Hoy 20:31 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 CINE. BAÑEROS 4, LOS

ROMPEOLAS

17.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

18.00 FÚTBOL AFA. TIGRE - SAN

LORENZO

20.15 SORTEO DE MONO BINGO

20.30 SORTEO DE TÓMBOLA

20.45 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.45 JOSUÉ, EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS,

LA GALA

00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.00 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

16.30 AYER, NOMÁS

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR


CANAL 9

13.00 HOY GANÁS VOS

14.45 ESTUDIANTES L.P. VS

ARSENAL DE SARANDÍ

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

22.00 HISTORIA DE LA HISTORIA,

MALVINAS 35 AÑOS


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 1892-1982: DOS

HISTORIAS DE MALVINAS

17.00 TORNEO DE LA

INDEPENDENCIA

21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 SUPERMAX


EL TRECE

09.30 EL GARAGE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 LANÚS VS. BANFIELD

18.15 CINE SHAMPOO

20.00 GODOY CRUZ VS. RIVER


CANAL14

10.30 BÁSQUET POR EL 14: RED

SPORTS VS. REGATAS (F)

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 JAVI EL CLUB DEL AIRE

(ESTRENO)

12.45 CAPITÁN DARK (ESTRENO)

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 ESTUDIO ABIERTO

14.30 RECORDANDO

16.00 MÚSICA INTERIOR

16.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: ESTUDIANTES

VS. LA COSTANERA

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. SAN LORENZO - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. SAN LORENZO (R)


CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


PELÍCULAS

CINEMAX

07.05 LOS INCREÍBLES

09.22 EL SUEÑO DE TELULAH

11.13 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

13.10 LO QUE UNA CHICA QUIERE

15.21 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

15.49 MONSTERS, INC.

17.40 LOS INCREÍBLES

19.54 EL JUEGO DE ENDER

22.00 GODZILLA

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 GANAR O MORIR

09.45 LA PANTERA ROSA

11.00 ALF (TEMPORADA 4)

11.30 ALF (TEMPORADA 4)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.10 EL CHICO DE LA BURBUJA

14.30 VUELO A LA GLORIA

16.40 TIEMPOS DE GLORIA

18.50 CON AIR

21.00 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

23.10 DRÁCULA

TNT

08.38 LA PERLA DEL DRAGÓN

10.22 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA

PRINCESA

11.54 RATATOUILLE

13.55 AVIÓN PRESIDENCIAL

16.19 RIESGO TOTAL

18.14 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

20.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 TITANES DEL PACÍFICO

00.31 LA NOCHE MÁS OSCURA

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 CHICAGO FIRE, SUPERHÉROE

08.00 GRIMM, ENFERMO DE AMOR

09.00 GRIMM, EL GATO Y EL RATÓN

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

EQUIPAJE

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, EGOÍSMO

12.00 HOUSE M.D, LA SUERTE DE THIRTEEN

13.00 HOUSE M.D, ALEGRIA

14.00 CHICAGO FIRE, QUIÉN VIVE Y QUIÉN

MUERE

14.50 CHICAGO MED, PERDERSE A UNO

MISMO

15.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, AMOR

MATERNAL

16.40 CHICAGO P.D, SANTUARIO

17.35 MOONRISE KINGDOM - UN REINO BAJO

LA LUNA

19.25 ANNA KARENINA

22.00 ORGULLO Y PREJUICIO

24.35 CHICAGO FIRE, QUIÉN VIVE Y QUIÉN

MUERE

01.35 CHICAGO MED, PERDERSE A UNO

MISMO

02.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, AMORES

STUDIO UNIVERSAL

10.20 LEER, ESCRIBIR Y AMAR

12.10 FULLSCREEN

12.40 EL REGRESO DE LA NANA MÁGICA

14.55 LA GRANJA

16.45 LEER, ESCRIBIR Y AMAR

18.35 FULLSCREEN

19.05 MARIA MONTEZ

21.00 LOS HIJOS DE LA CALLE

24.00 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA

02.20 LOS HIJOS DE LA CALLE


A DONDE IR

HÉRCULES, ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO

8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL

EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE

DE LA PAMPA”.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 8, A LAS 23,

ESPECTÁCULO DE DEL ESTERO,

SALITRAL, MÓSOJ ÑAUPA,

DÚO TURANQUI, CHANGOS

SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL

FOLCLORE.

KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA

BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS

COPLA, DÚO COPLANACU, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA,

MARCELO TOLEDO, MÓSOJ

ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y

FERNANDO BRANDÁN.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL

DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

EL PATIO DEL INDIO

(BOCA DEL TIGRE)

+DOMINGO 2, DESDE EL

MEDIODÍA, DELESTERO,

RODRY SALVATIERRA, POTRO

JIMÉNEZ, DIEGO ÁLVAREZ,

EL BALLET FOLCLÓRICO DE

ASAIM, Y MILAGROS DAYUB,

DEL MOVIMENTO MÚSICA DE

MUJERES.


CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA

(3D): ROMANCE, DRAMA (ATP)

02/04 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)

19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO

(2D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

02/04 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO

(3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

02/04- 05/04 20:00 (cast) 22:30

(Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D): ANIMACIÓN, (ATP):

02/04 - 14:30 (Cast)17:10 (Cast)

19:50 (Cast)22:30 (Subt)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

02/04- 15:00 (Cast) 17:50 (Cast)

CHIPS PATRULLA

MOTORIZADA

RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 05-04- 20:30 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

02/04 - 05/04 -22:40 (Subt)

LEGO BATMAN LA

PELICULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

02/03- 14:50 (Cast) 17:10 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 05/04 19:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA

INTELIGENTE 2D

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (13

años) 02/04- 05/04 22:10 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA

ATP con reservas y leyenda (Se

recomienda la compañía de un

adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:00 - 18:00

(TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20

(TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D

ESTRENO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 17:30 - 20:00 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

LA VIGILANTE DEL FUTURO

2D ESTRENO APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 20:30 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

ESTRENO 13/04/2017

RAPIDOS Y FURIOSOS 3D

17:10 - 20:00 y 22:50

Anticipadas en venta

 
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