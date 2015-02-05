CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Abril de 2017
A LAS 17.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
Por El Liberal
Hoy 20:31 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 CINE. BAÑEROS 4, LOS
ROMPEOLAS
17.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
18.00 FÚTBOL AFA. TIGRE - SAN
LORENZO
20.15 SORTEO DE MONO BINGO
20.30 SORTEO DE TÓMBOLA
20.45 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.45 JOSUÉ, EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS,
LA GALA
00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
16.30 AYER, NOMÁS
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 HOY GANÁS VOS
14.45 ESTUDIANTES L.P. VS
ARSENAL DE SARANDÍ
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
22.00 HISTORIA DE LA HISTORIA,
MALVINAS 35 AÑOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 1892-1982: DOS
HISTORIAS DE MALVINAS
17.00 TORNEO DE LA
INDEPENDENCIA
21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
09.30 EL GARAGE
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 LANÚS VS. BANFIELD
18.15 CINE SHAMPOO
20.00 GODOY CRUZ VS. RIVER
CANAL14
10.30 BÁSQUET POR EL 14: RED
SPORTS VS. REGATAS (F)
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 JAVI EL CLUB DEL AIRE
(ESTRENO)
12.45 CAPITÁN DARK (ESTRENO)
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 ESTUDIO ABIERTO
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
16.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 EL CLÁSICO: ESTUDIANTES
VS. LA COSTANERA
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. SAN LORENZO - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. SAN LORENZO (R)
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.05 LOS INCREÍBLES
09.22 EL SUEÑO DE TELULAH
11.13 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
13.10 LO QUE UNA CHICA QUIERE
15.21 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
15.49 MONSTERS, INC.
17.40 LOS INCREÍBLES
19.54 EL JUEGO DE ENDER
22.00 GODZILLA
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 GANAR O MORIR
09.45 LA PANTERA ROSA
11.00 ALF (TEMPORADA 4)
11.30 ALF (TEMPORADA 4)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.10 EL CHICO DE LA BURBUJA
14.30 VUELO A LA GLORIA
16.40 TIEMPOS DE GLORIA
18.50 CON AIR
21.00 EL COLECCIONISTA DE HUESOS
23.10 DRÁCULA
TNT
08.38 LA PERLA DEL DRAGÓN
10.22 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA
PRINCESA
11.54 RATATOUILLE
13.55 AVIÓN PRESIDENCIAL
16.19 RIESGO TOTAL
18.14 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
20.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
22.00 TITANES DEL PACÍFICO
00.31 LA NOCHE MÁS OSCURA
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 CHICAGO FIRE, SUPERHÉROE
08.00 GRIMM, ENFERMO DE AMOR
09.00 GRIMM, EL GATO Y EL RATÓN
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
EQUIPAJE
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, EGOÍSMO
12.00 HOUSE M.D, LA SUERTE DE THIRTEEN
13.00 HOUSE M.D, ALEGRIA
14.00 CHICAGO FIRE, QUIÉN VIVE Y QUIÉN
MUERE
14.50 CHICAGO MED, PERDERSE A UNO
MISMO
15.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, AMOR
MATERNAL
16.40 CHICAGO P.D, SANTUARIO
17.35 MOONRISE KINGDOM - UN REINO BAJO
LA LUNA
19.25 ANNA KARENINA
22.00 ORGULLO Y PREJUICIO
24.35 CHICAGO FIRE, QUIÉN VIVE Y QUIÉN
MUERE
01.35 CHICAGO MED, PERDERSE A UNO
MISMO
02.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, AMORES
STUDIO UNIVERSAL
10.20 LEER, ESCRIBIR Y AMAR
12.10 FULLSCREEN
12.40 EL REGRESO DE LA NANA MÁGICA
14.55 LA GRANJA
16.45 LEER, ESCRIBIR Y AMAR
18.35 FULLSCREEN
19.05 MARIA MONTEZ
21.00 LOS HIJOS DE LA CALLE
24.00 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA
02.20 LOS HIJOS DE LA CALLE
A DONDE IR
HÉRCULES, ESPACIO DE
ARTES ESCÉNICAS
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO
8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL
EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE
DE LA PAMPA”.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 8, A LAS 23,
ESPECTÁCULO DE DEL ESTERO,
SALITRAL, MÓSOJ ÑAUPA,
DÚO TURANQUI, CHANGOS
SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL
FOLCLORE.
KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA
BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS
COPLA, DÚO COPLANACU, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA,
MARCELO TOLEDO, MÓSOJ
ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y
FERNANDO BRANDÁN.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL
DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
EL PATIO DEL INDIO
(BOCA DEL TIGRE)
+DOMINGO 2, DESDE EL
MEDIODÍA, DELESTERO,
RODRY SALVATIERRA, POTRO
JIMÉNEZ, DIEGO ÁLVAREZ,
EL BALLET FOLCLÓRICO DE
ASAIM, Y MILAGROS DAYUB,
DEL MOVIMENTO MÚSICA DE
MUJERES.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA
(3D): ROMANCE, DRAMA (ATP)
02/04 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)
19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO
(2D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
02/04 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO
(3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
02/04- 05/04 20:00 (cast) 22:30
(Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D): ANIMACIÓN, (ATP):
02/04 - 14:30 (Cast)17:10 (Cast)
19:50 (Cast)22:30 (Subt)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
02/04- 15:00 (Cast) 17:50 (Cast)
CHIPS PATRULLA
MOTORIZADA
RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 05-04- 20:30 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
02/04 - 05/04 -22:40 (Subt)
LEGO BATMAN LA
PELICULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
02/03- 14:50 (Cast) 17:10 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 05/04 19:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA
INTELIGENTE 2D
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (13
años) 02/04- 05/04 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA
ATP con reservas y leyenda (Se
recomienda la compañía de un
adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:00 - 18:00
(TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20
(TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D
ESTRENO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 17:30 - 20:00 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
LA VIGILANTE DEL FUTURO
2D ESTRENO APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 20:30 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
ESTRENO 13/04/2017
RAPIDOS Y FURIOSOS 3D
17:10 - 20:00 y 22:50
Anticipadas en venta