Noticias de la guerra

Hoy 21:14 - A Olga Contaba con alegría, con reflejos oscuros en los ojos, con sonidos veloces y tensos cada detalle, la anécdota, las cifras, el movimiento de las tropas, en esos días que un fuego desde adentro marca el rostro de los hombres y la señal de melancólicas euforias ha dejado en los ojos de una mujer y otra el antiguo orgullo del dolor y entre los chicos Elena cuenta con precisa voz de radio el último comunicado del comando, informes reservados y baja la cabeza desparramando el flequillo y cómplice cita las bajas oficiales de la pequeña batalla, la distancia de la flota, el barco hundido o casi, Helena atenta a los colores pretende entrar en la niebla detenida de la foto que repite en el humo lejano el rastro de las armas, la sangre presentida, el hielo y el agua, los páramos la piedra, el solo y único desconocido paisaje, el redoble pegajoso de la marcha entonando los versos ordinarios, alaridos de triunfo en la música, el ruido del cañón en las pálidas islas puro sonido y descripción y ahora páginas e imágenes de la sola bahía retorcida de victorias anunciadas y el furor de la espera y Elena acomoda chocolates en la pobre ilusión de ademán solidario, ingenuos cigarrillos y una carta para la mirada adolescente del soldado. Con la sensualidad de las caderas, el aroma de la boca y la mancha de lacre va el paquete como presente al guerrero o rito funeral para el mínimo holocausto, para el drama que pierde la esperanza y trágico anuncia la despedida de la gloria que ha quedado prolijamente anotada en cuentas especiales, en las balas del arma que se esconde, la angustia de la huida, el asombro herido de la tierra vencida que reclama las horas del coraje que ha gritado en la plaza, cuando el otoño despertaba a Helena de su dormir de niña y le entregaba en la piel soleada, destellos de mujer, la geografía y ese llanto fugaz que por íntimo pudor no llamó patria y no la nombra, como tampoco nombró el nombre del soldado, escribió estimado amigo, cambió la hoja, enderezó la letra dijo querido y preguntaba de los días y las horas, del odio, del silbo del disparo, no quiso averiguar del miedo, de la noche que amenaza al centinela con sutiles murmullos, tienes frío pregunta y cuando vuelvas dirás que has estado en el umbral del continente, quemado por el aire, entre el clamor de los huesos, abrazado a los hombres con memoria de mármol y al despedirse, como secreta entrega, como el cálido roce de sus pechos dice tu amiga y compañera. La primera respuesta llegó una tarde destemplada, en el silencio obligado del olvido, apenas el rumor del sobre raspa el suelo y la puerta, blanca y arrugada la carta le dice señorita y trae como recuerdo tres láminas de hielo. Otra apareció entre los cuadernos, cuenta que hace calor, del olor de los muertos al sol en el barro de Humaitá, otra sobre la almohada, rasgada en la punta, la llama niña y le pide un mechoncito de sus trenzas, cuenta que estuvo en Sucre y se quedó de vuelta en los campos de Ayacucho, ésta que tiene ahora y guarda en la caja forrada con sedas de colores, entre la mitad de un peine y un poema, tiene varios borrones, una cinta punzó desteñida y viene de Quebracho Herrado, la carta de cada día, las acomoda sin orden, con la prolija mansedumbre del destino, ha limpiado el anillo cortado que llegó de Oncativo donde la nombran como a la madre del que puso el símbolo y la fe y una tiene sonidos de copla, resabios del indio que aún cuida la retaguardia después de Vilcapugio, tiene pedacitos de un poncho celeste del que estuvo con Lavalle en Bacacay, la astilla de una lanza de un amigo de Fierro que cruzó el Limay y no volvió de Sierra Chica, arena de Perdriel el que le dijo hermana guerrera del mito de Troya, el regalo de una rosa marchita y la última, de aquí cerca, de Grand-Bourg, provincia de Buenos Aires. l