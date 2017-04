Poemas de Natalí Etchúdez

Hoy 21:15 -

Trampera trepo la tapia de casa para verlo abrir con su cortaplumas rojo al pajarito moribundo. me descubre y me invita a cruzar a su patio y comer juntos las tripas llenas de plumas pegadas. disfrutamos del banquete ritual y me dice que sólo ése espanto nos unirá. aunque jamás había leído a Borges hasta sus 8 años, y yo con sólo 7 me uní a él. muchas vidas después nos encontramos en la feria, sólo hizo falta mirarnos unos segundos para saber que yo jabono mi cicatriz de cortaplumas cada día y él lucha por quitar de sus manos la mancha indeleble de mi sangre Cantito al hombre invisible No sé qué le has hecho a mi pelo que ya no se deja peinar, y mis ideas andan a la deriva aspirando a ser hechos concretos. los dedos de mis pies andan más bonitos marcando caminos que antes no andaban. no sé que has hecho dentro mío si nunca me has tocado, si ni siquiera sé a ciencia cierta la distancia que nos separa. pero me gusta esta tolerancia al destino que se ríe finito de tenernos lejos, y estas nuevas ganas de salir a la calle a ver si te encuentro alguna vez solo. y te beso la boca para que entiendas que no sos cualquier vecino y mis dedos se alboroten por tocar los tuyos, encajarlos como enchufes pa encendernos y que de una vez por todas esta pantalla que somos transmita la imagen de lo que sentimos









NATALÍ ETCHÚDEZ. Joven poeta de 31 años nacida en Monte Quemado. Apareció públicamente con sus trabajos desde hace menos de dos años. El emprendimiento editorial Larvas Marcianas y el sitio web Tardes amarillas, son dos revistas digitales locales independientes que publicaron algunos de sus poemas. También, Natalí lo hace a través de su cuenta personal de Facebook.