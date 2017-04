Conflicto interno que no nos deja vivir en armonía: la timidez

Hoy 21:17 - La timidez reduce la posibilidad de las personas de interactuar y por tanto de conocer otras personas que pueden en un futuro llegar a convertirse en amigos o parejas. Una vez que se detecta que se es tímido, la persona debe esforzarse por conocer y comprender dicha timidez, para de esta manera no dar lugar a comportamientos de aislamiento. La soledad asociada a la timidez puede dar pie a una imagen errónea de la persona haciendo que parezca distante cuando no lo es. Uno de los aspectos fundamentales para vencer la timidez es conocerse y aceptarse a sí mismo. Es un rasgo muy típico en las personas tímidas el desconfiar de sí mismas y el tener una baja autoestima, y un autoconcepto inadecuado. Las personas tímidas suelen tener temas de conversación tan atractivos como los no tímidos, la diferencia fundamental está en la forma en la cual los primeros se perciben a sí mismos. Mientras los segundos no le dan tanta importancia a lo que dicen o cómo lo dicen, los tímidos son especialmente sensibles al cómo hablar y al qué decir. Además tienden a ser poco tolerantes con los errores que normalmente se cometen en las interacciones sociales, los cuales son normalmente atribuidos a factores internos, estables y globales de personalidad, lo que a su vez hace sentir peor a la persona. El no tímido al equivocarse es más flexible y ve el error como un producto más externo, inestable y específico de su personalidad. Estos dos estilos atributivos diferentes están en la base de muchos comportamientos introvertidos y tímidos. El conocer cuáles son las limitaciones que tenemos cuando estamos en sociedad, y cuáles son nuestras virtudes nos hará sentirnos seguros a la hora de entablar una conversación con alguien. También es importante tener en cuenta que lo que es importante para uno, no tiene por qué ser importante para el otro, ya que todo pasa por nuestro estado interno; a pesar de que nuestro objetivo sea tener una amistad o relación se debe ser “egoísta” en este aspecto. Es decir, el NO buscar lo auténtico nos aleja de la timidez. Muchas personas para intentar captar la atención del otro se inventan gustos o deseos e intentan de este modo atraer la atención del otro, esto les hace entrar en una espiral de autoengaños que la limitan y la hacen no ser ellas mismas. Como resultado final se aíslan por no poder seguir con dicha dinámica. La persona tímida debe superar la ansiedad generada por su inhibición expresiva, para esto es imprescindible llevar a cabo de manera rutinaria interacciones sociales. Estas interacciones deberán incluir los aspectos limitadores, estos deben de ser evaluados por un especialista en Psicología Cognitiva y/o en un Neuropsicólogo porque también es producto de nuestras funciones cerebrales además de nuestros conflictos psicológicos y por tal motivo el abordaje desde lo neuropsicológico hace que la persona que sufre de dicho trastorno sea para el padeciente algo más holístico en su abordaje. Con cada uno de estos elementos se crearan situaciones guiadas y realizadas previamente mediante técnicas como el rol-playing que escenifiquen las necesidades requeridas. Hay otras técnicas en terapia Cognitivo Conductual para superar la ansiedad asociada a las interacciones sociales: el modelado, la visualización, la inundación, la desensibilización sistemática, la discusión cognitiva son ejemplos de ellas. Hay 7 características que podemos observar en una persona tímida: 1. Su cerebro procesa de diferente manera la información. Un estudio de la Universidad de Cornell en Nueva York detalla que son abrumados por el exceso de estimulación y prestan más atención a los detalles, por lo que su capacidad cerebral aumenta al procesar la información visual. 2. Huyen de las charlas superficiales. Para las personas introvertidas suelen ser una fuente de ansiedad o molestia. 3. Se sienten como extraños. Cuando acuden a algún evento o reunión social se sienten solos si no encuentran a alguien conocido. 4. Les gus ta reflexionar. Tienen una inclinación a las conversaciones filosóficas y les encanta leer o ver películas. 5. Se distraen fácilmente. Es raro que se aburran, porque cualquier tarea se les puede hacer entretenida, mientras se encuentre en un ambiente poco estimulante, señala una investigación de la Universidad de Clark. 6. Se aíslan. Necesitan tiempo a solas para recargar su energía y sentirse productivos. 7. Se agotan en el exterior. Una persona introvertida se siente muy cansada al llegar a su casa después de pasar un día completo en la calle. Incluso, suelen evitar las llamadas por teléfono o cualquier contacto con alguna persona. ¡Sé más abierto! Para que disfrutes de tu entorno y goces más la vida, puedes realizar algunas cosas para ser menos introvertido como: buscar algo que te apasione, hacer una actividad que te asuste, ser más persistente, saludar a un extraño que te inspire confianza, habla frente al público y mantente ocupado. En este tema no existen ventajas y desventajas, sólo es necesario respetar la forma de ser de cada uno y aprender a convivir con los demás; sin embargo, es importante ser un poco más comunicativo para destacar tus virtudes. Es necesario tener mucha paciencia, entrenamiento y constancia; de esta forma cada vez se estará más cerca de superar los efectos desagradables asociados a la timidez.