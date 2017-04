Se producen millones de ladrillos en la provincia y en algunos lugares se paga $1 por unidad

Hoy 21:44 - Unos 7 millones de ladrillos. Eso es lo que según las estimaciones, porque no hay estadísticas oficiales, se producen en la provincia de Santiago por mes. Hay alrededor de 500 familias que viven de la fabricación de este material, aunque se intuye que en realidad son muchas más. Las cifras, surgen de los relevamientos aproximados de la cantidad de personas que trabajan en esta actividad y, en especial, de la cantidad de tabiques u hornos en los que se cocina este producto. Siempre y cuando, no llueva. Añatuya, Los Juríes, Los Romano, Suncho Pozo, La Banda, Santo Domingo, son las localidades donde se concentra la mayor cantidad de fábricas que desde el Sindicato de Ladrilleros lograron relevar. Miguel Montes, delegado normalizador cuya misión desde hace un par de años es tratar de blanquear a los trabajadores del sector y sus familias para que tengan acceso a una obra social, a los aportes jubilatorios y a la posibilidad de poner un precio base a su producto, dio varios detalles de la situación actual. El dato de la comercialización no es menor ya que según cuenta, el ladrillo hecho con manos santiagueñas se “exporta” a otras provincias vecinas. Corrientes, Entre Ríos, Chaco, desde allí según comenta, vienen transportes a llevarse buena parte de la producción local. Y no hay boleta, factura, guía ni otro papel que acredite la operación. Es la necesidad por conseguir el billete de los tabiqueros y sus familias, lo que hace que, por ejemplo, las mil unidades de ladrillos se vendan a $900 en algunos lados, cuando luego la reventa la va a colocar en $2.000 a $2.500. “Hay muchos emprendimientos familiares. Tratamos que todos los beneficios del Estado provincial y municipal lleguen a la gente, por eso estamos armando cooperativas en zonas como Los Romano, Suncho Pozo, en Añatuya y en Los Juríes. Solo en Añatuya hay unos 400 hornos y más de 4 mil personas relacionadas con la actividad”, indicó Montes. “No tenemos exactamente un padrón de cuantas familias trabajan en esta actividad, pero hay como 400 familias en Añatuya, en otras zonas como en Los Romano hay otras 30 familias, en Los Juríes también hay otras 30 familias trabajando en los hornos ladrilleros y en otros lugares estamos recién empezando a conocer”, apuntó. Destacó que en las zonas más cercanas como en Santo Domingo, en La Banda y en Los Romano hay unas 300 familias que viven de este trabajo”. Monotributo social Montes, señaló que “de alguna manera hemos llegado al trabajador ladrillero porque el Estado tiene muchos beneficios pero no específicos para el secto. En la zona de Añatuya hemos obtenido 12 subsidios de $18 mil cada uno para cada familia y ahora estamos haciendo un grupo de 15 familias más que está llevando adelante la gestión de ese subsidio para que puedan cambiar las herramientas con las que trabajan, modernizarse un poco”, indicó. También, lo que se busca es incluirlas “en el monotributo social agropecuario, una articulación entre la Uocra y Agricultura Familiar, para que de alguna forma se encuadren en la formalidad para que el Estado nacional les haga el aporte jubilatorio y para la obra social”. Cada vez que se “quema”, cuando se enciende un horno donde se cocina el ladrillo, en su interior hay unos 15 mil ladrillos. En el mes y según el clima, se puede hacer este trabajo unas 3 veces, dependiendo de la cantidad de personas que trabajen en la preparación del adobe, del moldeo y de la posterior cocción que es el paso final. “Normalmente los productores más chicos hacen entre 15 y 30 mil ladrillos mensuales cada uno. Pero lo que sucede es que no se obtiene un buen precio. Aún no podemos articular con todos un precio base y cada uno que produce lo vende por separado, algunos a precios muy bajos porque hay gente que viene de otras provincias y compra toda la producción, el horno completo”, indicó Montes. Añadió que en la actualidad y según la zona, las mil unidades de ladrillos se pagan entre $900 y $1.500 cuando en la venta al público, se comercializa entre los $2.200 a $2.500. “Nosotros queremos fijar al menos un precio base. Que no se regale la producción porque si se venden los mil a $900, cada ladrillo está costando $1 y con eso no se compra ni un caramelo”, señaló. Informalidad La actividad, tiene un contrasentido: Pese a la alta visibilidad de la producción que se vislumbra en los camiones cargados con este material, pese a los montos que se manejan o su visibilidad en las veredas de obras en construcción, tiene un alto grado de informalidad. “Nosotros no tenemos trabajadores en blanco. Es una actividad millonaria pero el trabajador siempre está en la misma. Hay gente que viene de otras provincias como Entre Ríos, Corrientes o Chaco y terminan pagando $900 las mil unidades y se llevan ladrillos no sé si hacia esas mismas provincias o si hacia otras porque no tenemos una regulación de salida para la actividad”, indicó. Agregó que “al ladrillero que no está en blanco le llevan la producción sin ningún tipo de comprobante. Por eso se tendría que crear alguna ley de control de todo esto. En otras provincias como Corrientes, Entre Rios hay producción pero vienen a comprar aquí. Al trabajador de la economía popular le están pagando $1.200 a $1.300 en el sur, pero en Los Juríes venden a $1.800 por eso lo que queremos es garantizar un precio básico”. En tanto, la diferencia, entre los precios que se pagan al productor y los de venta al público, superan el 100%.