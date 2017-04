“Hoy lo más valorado por el consumidor es el tiempo”

Hoy 21:51 -

El consultor especializado en marketing y ecommerce Nicolás Leoni, realizó en los últimos años una investigación sobre las nuevas pautas de consumo a partir de la cada vez mayor presencia de la tecnología digital en la vida diaria de la gente y las formas en las que cambió la demanda de los consumidores como así también la oferta de diferentes productos y servicios. Recientemente, Leoni publicó su libro “El Nuevo Consumidor, Estrategias para que mi empresa llegue viva al 2025”, el cual será presentado próximamente en Santiago. En una entrevista con el MIX ECONÓMICO, Leoni, se refirió a la tarea que lleva adelante en este contexto el márketing digital, que “es muy amplio y complejo, existen multitud de canales y estrategias que podemos llevar a cabo para dar a conocer nuestra marca, atraer y captar nuevos clientes potenciales o conseguir más ventas”. Lo que sigue es la entrevista que mantuvo con el MIX ECONÓMICO. ¿A que le llamas nuevo consumidor o consumidor 2.0? Para responder esta pregunta, es importante comprender que el mundo y los comportamientos cambian. Históricamente se valoraba mucho la información, hoy en día, lo más valorado es el tiempo. Queremos información rápida, precisa, en tiempo real y de calidad. Un nuevo consumidor empoderado, con la capacidad de buscar, investigar y finalmente decidir qué información consumir. Estas son las características del nuevo consumidor. Estos nuevos comportamientos llevan a las personas a consumir información y comunicación de diferentes formas. Para que nuestra empresa llegue de forma exitosa al año 2025, es fundamental que pueda entender y ser consciente de que los nuevos comportamientos de las diferentes generaciones. ¿Somos conscientes de que este nuevo perfil de consumidor “disperso e inmerso en su mundo” debe captar nuestra atención? ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre este consumidor y el tradicional? Un claro ejemplo de esto: Todos los días aparecen nuevas, aplicaciones para descargar en nuestro smartphone. APP que consumen nuestro tiempo, aplicaciones que nos distraen de lo cotidiano, este sería un buen ejemplo de nuevos consumos que cambian nuestro comportamiento. Muchas de estas aplicaciones colaboran con nuestra actividad profesional y social … otras simplemente nutren nuestro momento de esparcimiento y ocio, pero sin embargo, hay algo que no podemos poner en marco de discusión y es que horas de nuestro día se pierden en este tipo de aplicaciones ¿Cuánto tiempo destinas por día a mirar a mirar la pantalla de tu smartphone? . La tendencia marca claramente que este tipo de comportamiento es habitual en generaciones “X” (personas nacidas entre 1982 y 1994) y los denominados “nativos digitales” ( personas nacidas entre 1995 a la actualidad). Respecto al consumidor tradicional, simplemente son consumidores, quizás muchos de generación “X” (nacidos entre 1965 y 1981) que poco a poco y a otro ritmo, comienzan también a adquirir o copiar habitos similares a los mencionados arriaba. ¿Cómo se informa y cómo elige sus preferencias? La moda y las tendencias del momento son la mejor forma de elegir sus preferencias. En este punto no dejaría de mencionar el alto nivel de importancia que puede darle el consumidor a los denominados “influencers” (Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca). ¿Es un consumidor que solo se lleva en sus elecciones de lo que ve en las redes? Si bien las redes sociales pueden ser una pieza importante en sus elecciones, este nuevo consumidor capta información de todos lados. Puede ser un blog, un portal de noticias, un influencer ó incluso medios tradicionales como la Televisión y la radio. ¿Cómo pueden hacer los comercios tradicionales para llegar a él? Si las empresas son conscientes de que gran parte de nuestra estrategia de marketing y comunicación está enfocada a este nuevo consumidor que “escasea” de tiempo y tienen otras valoraciones, quizás sea el primer paso para llegar a él, comunicando correctamente, cuidando la calidad del contenido, el diseño del mensaje y los tiempos de respuesta al momento de recibir una consulta. ¿De todas las redes sociales cuáles son sus preferidas para buscar productos o servicios? Hoy en día estos nuevos consumidores utilizan multiples plataformas: Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, Snapchat y hasta podríamos mencionar Neflix. ¿Sus elecciones son en función de las publicidades que ve en páginas web o busca lo que le llega a través de FCB u otra red social? En muchos casos sí, todo depende de que tan bien se trabaje la comunicación .... Recordemos que si bien los canales como Facebook pueden ser muy efectivos, si mi estrategia al momento de salir a comunicar es “mala” no necesariamente captaré la atención del consumidor. ¿Qué importancia tienen para este consumidor las plataformas como Mercado Libre, OLX, Alamaula u otras similares? Cada vez son más las personas que eligen comprar de forma online. El nuevo consumidor tiene el habito de buscar productos, comparar precios y características, antes de tomar cualquier decisión de compra. (todo esto en pocos minutos) . ¿ E s t á me d i d o cuántas de las ventas que se realizan en la actualidad son por plataformas de e commerce?¿Cuánto ha crecido con respecto de los negocios tradicionales? El Comercio Electrónico en Argentina facturó $102 millones en el año 2016, para este año se espera un incremento superior al 25 %. Como dato de color se puede decir que los rubros con mayor facturación online durante el 2016 fueron: Artículos para el Hogar (+124%) ; Cosmética (+104%) y Perfumería y Accesorios para autos (+98%). Durante 2016 el ticket promedio de compra fue de $ 2.185.





Nicolás Leoni: (27) es consultor especializado en Marketing y eCommerce. Conferencista internacional, experto en Marketing Digital & Commerce. Director y Mentor del Diplomado en Marketing Digital de la Escuela de Negocios MundosE y la Universidad Nacional de Córdoba. [email protected] - www.linkedin.com/in/nicoleoni