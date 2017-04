Entidades coinciden en que los planes de venta en cuotas favorecen la producción nacional

Hoy 21:53 - Los planes en cuotas Ahora 12 y Ahora 18, y el lanzamiento de Ahora 3 y Ahora 6, impulsan el consumo y favorecen la comercialización de productos nacionales, según coincidieron distintos expertos. La prórroga de los planes en cuotas Ahora 12 y Ahora 18, y el lanzamiento de Ahora 3 y Ahora 6, son medidas que impulsan el consumo antes de la finalización de los acuerdos paritarios, al tiempo que favorecen la comercialización de productos nacionales, según coincidieron distintos expertos. “Estos planes favorecen el consumo, lo oxigenan, antes de que se terminen de acordar las paritarias”, dijo a Télam Damián Di Pace, de la consultora Focus Market. El especialista dijo que las ventas minoristas habían caído en enero y febrero último, a lo que se le sumaron importaciones que afectaban a la industria nacional, por lo que implementar planes que alientan la venta de productos argentinos “es un incentivo” para los productores locales. Para Vicente Lourenzo, secretario de prensa de la Confederación de la Mediana Empresa (Came), las medidas implementadas por la Secretaría de Comercio son acertadas. “Desde la Cámara acompañamos estas decisiones. Por ejemplo el plan Ahora 12 ha sido un instrumento muy válido para dinamizar el consumo y favorecer la venta a pequeños comerciantes en calles y avenidas. Antes la venta en cuotas sólo la podían operar las grandes casas de electrodomésticos y los hipermercados”, recordó Lourenzo. Para Osvaldo del Río, de la consultora Scentia, “estos planes seguro que van a colaborar a mejorar el consumo. Siempre funcionan. La gente que no tiene acceso a las compras bajo otra modalidad, con estas variantes podrá acceder a productos nacionales. Es una medida proteccionista”, opinó en diálogo con Télam. A su turno, el especialista en comercio Roberto Dvoskyn, de la Universidad de San Andrés, afirmó que “estos planes siempre benefician al consumidor. Primero el gobierno los ninguneó, no les dio importancia a estos planes y luego se dio cuenta de su valor”. Consideró que fue “contradictorio” el lanzamiento primero del plan de Precios Transparentes, que diferenciaba las ventas al contado y las financiadas, y ahora decir que las cuotas son sin interés, a pesar de lo cual aseguró que la medida “favorece la industria nacional y a las pymes nacionales”. “Es una buena idea pero debe tener control del Estado, porque en un supermercado, por ejemplo, es difícil discernir si una prenda es nacional”, expresó. A consideración del especialista Di Pace, las medidas aclaratorias respecto del uso de las palabras “sin interés” en los planes Ahora 12 fueron positivas, porque en el caso de que el comercio o el banco en cuestión asuman los costos de los intereses, es bueno para el consumidor acceder a compras financiadas. En tanto, la Confederación General Empresaria (Cgera) respaldó la implementación de los programas Ahora 3 y Ahora 6, de compra de indumentaria, calzado y marroquinería de producción nacional en cuotas sin interés.