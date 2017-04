Un tributarista analiza cómo siguen los impuestos tras el blanqueo y por qué es necesaria una reforma

Hoy 21:55 - La realidad económica que vive el país en la cual uno de los puntos centrales es el crecimiento del déficit fiscal, es decir, la expansión de los gastos del Estado que en el Gobierno anterior se financiaba con emisión e inflación y en el actual, con mayor endeudamiento, tiene un engranaje clave: la recaudación de impuestos. Pero en la actualidad se perfila un panorama complejo: El déficit fiscal es decir el rojo del Gobierno en sus cuentas públicas es elevado y, a su vez, también es elevada la presión tributaria. Todo lo que el Gobierno recauda de particulares y empresas, ya llegó a un punto en el cual las posibilidades de atraer inversiones de la economía, chocan con esa limitación. En este escenario, el Dr. Marcelo Rodríguez, consultor tributario y director de MR Consultores y Auditores Asociados, columnista de publicaciones como Cronista y Ambito, mantuvo una entrevista con EL LIBERAL en la cual se refirió al reciente cierre del blanqueo, a la posibilidad de una reforma impositiva y, también a cómo está funcinando la estructura impositiva del país. “A nivel macro creo que el país está en un momento complejo en virtud que tenemos un importante déficit fiscal, y estamos en la presión fiscal más importante de la historia, ese es un coctel explosivo”, señaló el tributarista. Puntualizó que “si no tenemos la posibilidad de seguir aumentando impuestos, pero los gastos que ha asumido el Estado demanda mayores recursos, con lo cual no se puede seguir aumentando impuestos porque de hecho hay que bajarlos, entonces hay que evaluar si los gastos que ha asumido el Estado en sus diferentes esferas son correctos y son razonables de acuerdo a las disponibilidades que se tiene”. Para el tributarista, “es un momento oportuno para que con seriedad y responsabilidad el Estado nacional ponga el tema en la cancha y se discuta. Como siempre sucede, va a haber ganadores y perdedores pero evidentemente hoy día como está la situación no se puede seguir”. En este sentido, señaló que “las empresas tienen una carga fiscal insostenible y por eso las empresas se resisten a invertir y es muy difícil captar inversiones extranjeras porque cuando uno hace un informe de planificación fiscal a un inversor extranjero y le plantea que su empresa tal vez en los primeros 4 a 5 años no tenga renta por las inversiones y demás y va a tener una carga fiscal del 8% por los impuestos indirectos, esto no es apetecible para ningún inversor extranjero”. Destacó que los actuales niveles de presión impositiva en el país, son solo asimilables a las cargas tributarias de países como los nórdicos, pero donde el mayor pago de impuestos contempla una retribución del Estado en servicios de salud, de educación y sociales, “de primer nivel” al revés de lo que sucede en la Argentina. Sin embargo, Rodríguez dejó claro que el problema no es del actual gobierno. “Este Gobierno que está desde diciembre de 2015 es el que más ha reducido impuestos en la historia de este país, no solo en lo que respecta a Ganancias, a la creación del mínimo no imponible en Bienes Personales, a la creación a la Ganancia Minima Presunta, a los dividendos, sino también beneficios importantes a las pymes que pueden pagar IVA cada 3 meses, que puedan computar como pago a cuenta los impuestos a los debitos y creditos bancarios en su totalidad y recientemente se ha reglamentado en marzo el régimen de fomento para pymes”. En este sentido explicó que “las inversiones productivas que algunas pymes hubieran desarrollado desde el 1 de julio de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018, podrán generar un cómputo de pago a cuenta del 10% en impuesto a las ganancias y la posibilidad de generar un bono de crédito fiscal por el impuesto al valor agregado correspondiente a las inversiones, es decir esta haciendo mucho en aras de lograr inversión, favorecdr a las pymes pero claro, esto genera reducción de recursos”. Detalló que “si el Estado sigue con el gasto, esto no tiene consistencia, realmente estamos en un atolladero, creo que como sociedad tenemos que entender que realmente por lo menos los que vivimos en Capital Federal, las tarifas que pagamos mensualmente por energía eléctrica, teléfonos y demás son absurdas más allá que uno se ve favorecido porque a nadie le gusta pagar pero hay que tomar conciencia como sociedad que eso tiene que cambiar y si el Estado logra reducir los subsidios que paga a las empresas del Estado, inexorablemente la contrapartida va a ser la posibilidad de reducir impuestos”. La reforma En este contexto, Rodríguez se refirió a la necesidad de una reforma tributaria. “Hay varios proyectos y todos apuntan a que el tema tributario tenga equidad, igualdad, estabilidad en las normas, que se eliminen impuestos distorsivos y lograr que la tributación venga de la mano de impuestos directos que son los que mejor alcanzan la capacidad contributiva”. Sin embargo “el Estado necesita recursos y no puede prescindir de la sangre que fluye por su cuerpo y le permite tener vida que son los impuestos. Por ello estamos muy expectantes todos en saber cual será la definición que se tome según el proyecto de ley que se presente y lo que finalmente decidirá el Congreso”. Puntualizó que “habrá que discutir y evaluar de qué forma el Estado pasa a tener menos gastos y de qué manera se vaya a financiar. Lo que es seguro es que la reforma tributaria hay que hacerla. No es el mejor momento por este nivel de déficit fiscal y este nivel de presión fiscal para meternos en una reforma tributaria donde al menos todos los contribuyentes saben que los tributos existen y que deberían pagarlo. Pero hacer cambios sustanciales del sistema tributario implica un periodo de conocimiento por parte del contribuyente, de los que liquidan, no puede ser de un día para el otro porque no va a haber resultados inmediatos”.