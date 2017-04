Quienes sinceraron tendrán que pagar en forma retroactiva

Hoy 21:56 - Los contadores van a tener un año muy agitado en todo lo que queda de este 2017. Para el tributarista Marcelo Rodríguez, una etapa se cumplió con el vencimiento del viernes del blanqueo. Pero, por delante, queda aún otra etapa no menos azarosa para la profesión. “El blanqueo –señalóva a generar un antes y un después en nuestro esquema tirbutario. Fundamentalmente por el hecho que los contribuyentes van a tener mayor carga fiscal y también los auxiliares fiscales vamos a tener mucho trabajo porque la liquidacion sobre todo de inversiones en el exterior van a ser muy complejas”, indicó. Destacó que “estos meses de abril, mayo y junio van a ser más tediosos que los previos en los que hubo que cerrar las declaraciones juradas de ganancias”. Rodríguez señaló que el blanqueo fue “muy auspicioso no solo por lo que ha sido la recaudación del impuesto especial que tiene afectación específica para los jubilados sino que es auspicioso para los recursos del Estado porque todos esos bienes que se han exteriorizado van a generar beneficios en tanto el impuesto a las Ganancias como así también en los impuestos a los Bienes Personales por la tenencia, lo que va generar más ingresos para el Estado”. Sobre este punto, destacó que ahora los contribuyentes deberán pagar los impuestos correspondientes sobre lo que se haya declarado. Pero, también en ciertos casos deberán hacer pagos retroactivos. “La ley de blanqueo toma como fecha de preexistencia los bienes declarados por los sujetos el 22 de julio de 2016. En consecuencia, si ese inmueble estuvo alquilado entre el 23 de julio de 2016 y el 31 de diciembre, por esa renta tiene que pagar impuesto al 2016 y por la foto de ese inmueble al 31 de diciembre de 2016, tiene que pagar bienes personales, en consecuencia no es a partir de 2017 sino a partir de 2016”, apuntó. Puntualizó que lo mismo se aplica a las empresas “que hubieran blanqueado bienes que tenían por ejemplo en la fecha de la pre existencia de una sociedad que cierra balance el 30 de junio de cada año. La preexistencia es el 30 de junio de 2015, en consecuencia desde el 1 de julio de 2015 hasta diciembre de 2017 tiene que pagar impuesto por la renta de ese bien”. En este punto, explicó que “tenemos que retrotraernos al momento que digo que ese bien estaba en cabeza de la empresa, lo cual, naturalmente va a generar alguna controversia porque también los contribuyentes no sepan que tienen que pagar en forma retroactiva el impuesto que no pagaron, esto es lo que se viene ahora”.