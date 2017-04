Un oficio que renace con ideas nuevas y mucho diseño

Hoy 22:06 - El arte de encuadernar que viene desde tiempos inmemoriales, ahora renació en emprendimientos que buscan personalizar el cartón y el papel en objetos prácticos pero también con el sello de estos tiempos. Mucho diseño, materiales que se mezclan y toques individuales para cada cliente. De eso se trata el emprendimiento de Valeria Suárez. ¿Cuál es el nombre del negocio, qué tipo de productos comercializa y desde cuándo está abierto? Mi emprendimiento se llama Indiana, y comercializo agendas y cuadernos artesanales. La idea estaba desde hace rato, las ganas también pero lo que más me costó fue ponerle un nombre. Sé de la imp o r - tancia y el valor d e una marca y por esa razón fue muy difícil definir. Y en cuanto al producto, me enamoré del antiguo y olvidado oficio de encuadernador, que conocí gracias a distintos talleres de encuadernación en donde pude aprehender distintos tipos de costuras y montado de tapas, varias técnicas como la cartoné(la clásica), la copta (la más antigua) y la de puntada de ojal (una de las más difíciles). Y el proyecto se fue gestando durante un año, y gracias a la insistencia de amigos y familia, Indiana nació en septiembre del 2016, a través de las redes sociales (Instagram y Facebook). ¿Cuál fue la inversión inicial que hiciste para comenzar? Inicialmente conté con un presupuesto que llegaba a los 3mil pesos, aproximadamente. Y la idea es reinvertir las ganancias en materias primas y en las herramientas específicas de la encuadernación como ser las plegaderas, guillotinas, prensa, entre otras. ¿A qué te dedicabas antes de iniciar el emprendimiento? Estudié Comunicación Social en la Ucse y vengo de una familia de comerciantes, así que tengo experiencia en los dos rubros por separado y en actividades institucionales que integran los dos mundos. Pero Indiana tiene que ver con un momento que marcó mi vida, que es ser mamá y la necesidad de hacer algo que me guste desde mi casa. También me desempeño actualmente como productora en Locas Lindas, programa de radioy como community manager de La Quirino (Escuela de cine y arte, que funciona aquí en nuestra ciudad). Siempre con la idea de trabajar desde mi casa y poder a t e n - de r a mi beba. ¿Cómo surgió la idea y la decisión de dedicarte a este rubro? Es un rubro que primero me despertó mucha curiosidad y que después me enamoró y cuando vi que había una demanda de un público muy específico para este tipo de artesanías me animé a lanzar el emprendimiento en las redes sociales. Me encanta que cada cliente personalice su cuaderno, es como un desafío para mí el poder satisfacer sus expectativas y además, dejarle mi impronta, la impronta de Indiana. Lo bueno de las redes es que recibes un feedback inmediato, y siempre es algo positivo y alentador. ¿Cuáles fueron los miedos más fuertes a la hora de lanzarte? ¿Cómo los superaste? El miedo que tenemos todos a lo desconocido, pero también la idea de salir de la zona de confort. Se suman las dudas que te plantean los demás, si es un producto que “da para Santiago”, si es caro para el medio, para una plaza como nuestra ciudad. Pero aposté a la pasión que me despierta este oficio que mezcla técnica con diseño y hasta se vuelve un arte. Y sé que las redes sociales son una gran vidriera, una herramienta donde los emprendedores podemos dar a conocer nuestros productos más allá de nuestra provincia. De hecho hay cuadernos de Indiana en Córdoba, en Chubut y Buenos Aires. ¿Cuáles crees que son las dificultades más importantes por las que pasa un emprendedor en sus inicios? Es difícil dar a conocer nuestros productos, instalar la marca, crear un nicho para nuestros productos, y por supuesto la fidelización de nuestros clientes es decir que nos vuelvan a elegir, que tiene que ver con la satisfacción de sus expectativas y necesidades. Y el desafío constante de pensar en que más se puede innovar, qué más puedo ofrecer. ¿Qué tipo de asistencia necesitaste para poder montar el proyecto y llevarlo adelante? Sabía que primero debía capacitarme en el rubro y recién lanzarme a la comercialización. Me parece sumamente importante el aprendizaje permanente, y en este sentido estoy realizando un taller de edición de gráficos vectoriales, por qué me interesa dar un paso más en cuanto al diseño interior de las agendas. Y seguir capacitándome en cuanto a la comercialización, para darle proyección a Indiana Encuadernación Artesanal. ¿En qué punto crees que está hoy el emprendimiento? ¿Ya está maduro? ¿Qué crees que le falta? La primera parte reconozco que fue muy intuitiva y emocional (investigación de mercado), así que estoy trabajando en la parte comercial en cuanto producción e instalación del producto y la marca Indiana, en ese sentido diría que todavía estoy en la fase del lanzamiento del producto, que la gente conozca mis productos y se enamoren. ¿Hay herramientas del tipo financieras, de capacitación u otras que se puedan encontrar en programas oficiales del Estado nacional, provincial o municipal? Hay muchas herramientas, no solo a nivel estatal sino también en las llamadas instituciones del “Tercer Sector”. Todavía no me informe al respecto, pero es una opción válida y que seguramente voy a necesitar si quiero que mi emprendimiento crezca y pase a otro nivel. ¿Cuáles son los factores de mayor peso a la hora de sostener el emprendimiento? Factores económicos por supuesto y después los factores propios que implica trabajar desde la casa, en cuanto organización y optimización del tiempo. Por qué uno piensa “que piola trabajar en casa”, pero surgen un montón de inconvenientes e imprevistos que no se darían en otro ámbito laboral. ¿Cómo utilizas las redes sociales? ¿Te sirven para ganar nuevos clientes? Hoy en día es imposible encarar un emprendimiento sin lanzarlo en las redes también. Es más, Indiana se gestó y nació en las redes. A través de las redes descubrí los talleres de encuadernación donde me capacité y a través de las redes se comercializan las agendas y cuadernos personalizados a gusto de los clientes. Las redes son como una gran vidriera para nuestros productos y nos permiten un ida y vuelta con el cliente de manera instantánea, lo veo como algo en continua expansión. Y dependiendo de la red hay un público específico también, así que me permite llegar a distintos target. ¿Cuáles son los planes que tiene a futuro para tu negocio? Seguir creciendo con Indiana, seguir aprendiendo sobre técnicas de encuadernación, comercialización y sobre diseño para poder concretar muchas ideas que me surgen y que me aportan tanto la familia como los amigos y clientes. Sé que este rubro tiene infinita posibilidades. Entre tanta virtualidad, la gente quiere sentir el papel en sus manos, tener algo único y especial, escribir, dejar su huella, sus ideas, un poquito de su vida plasmada en una hoja de papel.l