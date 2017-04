"El paro es un día perdido porque el país no genera riqueza, pero se continúa dialogando"

Fotos OBJETIVO. Para el Gobierno, es importante mantener el diálogo con la CGT a pesar de que el sector sindical reforzó su idea de ir al paro el jueves 6.

02/04/2017 -

Respecto del paro general dispuesto por la CGT para el jueves próximo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que representa ‘un día perdido porque el país no genera riqueza’, y aseguró que a pesar de la medida, el gobierno ‘continúa trabajando y dialogando’ para resolver los problemas concretos de la Argentina.

‘Ojalá podamos conseguir que no suceda, pero los tiempos no dan para que se revierta la medida’, afirmó el titular de la cartera de Interior, tras señalar que ‘lo importante es que no hemos cortado el diálogo y seguimos trabajando y en medio de esto nos juntamos con los sectores más sensibles de la economía’.

Frigerio dio como ejemplo que mañana el presidente Mauricio Macri dará a conocer ‘el resultado de cinco meses de trabajo con los sectores de la construcción’ y adelantó que se concretará ‘el compromiso del sector privado de generar 100.000 viviendas y 150.000 puestos de trabajo’.

Consultado por la situación económica, Frigerio admitió que ‘el proceso de recuperación es desparejo’ y que ‘hay sectores más competitivos que ya arrancaron y hay otros que les cuesta más’, y subrayó que el Estado ‘está trabajando mucho en esta transición’.

‘Febrero no fue un buen mes en el sector automotor, pero el trimestre va a ser positivo y el que viene también’, auspició el funcionario nacional al explicar que esos datos se van a comparar con ‘el momento más difícil que fue el segundo trimestre del año pasado’.

Los reclamos

Sobre la mirada del gobierno ante las seis movilizaciones masivas que se realizaron durante el mes de marzo, Frigerio respondió: ‘Tomamos nota de todo lo que está pasando. No negamos la realidad. Este proceso no es fácil; no podemos resolver en 15 meses lo que se destruyó en 150, con un Estado desmantelado, la inflación más alta de la historia, la pobreza.

A su vez, señaló que desde el Gobierno "estamos convencidos de que es el camino correcto aunque todavía no pudimos dar respuesta a todos los argentinos".