Aseguran que el Gobierno no propuso el nombre de Cerati para el CCK

02/04/2017 -

El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, explicó que la iniciativa para rebautizar como Gustavo Cerati al actual Centro Cultural Kirchner no surgió del Gobierno. En ese sentido, el funcionario de Cambiemos señaló que el oficialismo presentó en el Congreso un proyecto para que no se pueda poner nombres de personas a los edificios públicos hasta que no hayan pasado 20 años de su muerte. ‘El tiempo nos hace reflexionar y achata las pasiones’, resaltó. No obstante, aclaró que como son ‘esclavos de la ley’ hasta que el Parlamento no apruebe esta nueva ley el edificio seguirá con su nombre actual. Sobre el tema, Lombardi agregó: ‘Hay una ley que le puso Néstor Carlos Kirchner. Este Gobierno es respetuoso de la ley. ¿Nos gusta ese nombre? Creemos que puede haber mejores’. Por otro lado, Lombardi criticó a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner por ‘confundir’ una juntada de firmas que surgió de la ciudadanía con una iniciativa oficial. La ex mandataria había hecho un duro descargo en las redes sociales. Finalmente, el funcionario subrayó que el Gobierno es ‘respetuoso’, al punto de mantener las placas conmemorativas donde figuran los nombres del ex ministro Julio de Vido y del ex secretario de Obras Públicas, José López, actualmente detenido. Paralelamente, la periodista y militante kirchnerista, Valentina Cañeque repudió el proyecto que busca rebautizar el CCK bajo el nombre del músico Gustavo Cerati, como circuló en las redes.