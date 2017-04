"Defensa no nos complicó, nos presionó"

Fotos MOMENTO. Guillermo Barros Schelotto aseguró anoche que su equipo se quedó con un partido de un gol.

02/04/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, habló anoche, después de la victoria de su equipo ante Defensa y Justicia por 1 a 0 en La Bombonera y destacó la actitud de sus jugadores para sacar adelante un partido complicado.

El mellizo aseguró que pese a esto, el rival no complicó a sus dirigidos, sino que lo presionó bien.

Al mismo tiempo, sostuvo que el Xeneize ganó un duelo que era de un solo gol.

"Hoy se ganó un partido duro porque el rival jugó a presionarnos y marcarnos. Y el equipo entendió que había que meter. El equipo va entendiendo a lo que juega", adelantó Barros Schelotto.

"Defensa nos marcó con mucha gente y se hizo difícil. Pero el equipo generó, poco para lo que veníamos teniendo, pero alcanzó. Se ganó un partido duro para ganar. El equipo hoy respondió como equipo", agregó el entrenador boquense.

A su vez, Barros Schelotto agregó:

"Era un partido de un gol. Nos costó generar juego en tres cuartos de cancha porque el rival presionó bien".

Seguidamente, el entrenador se refirió a la lesión de Gago.

"A Gago lo vamos a extrañar como vamos a extrañar a Tevez por la jerarquía que tienen".

"Algunos días se puede jugar mal, no siempre se puede jugar bien, destaco que el equipo leyó bien el partido. No me voy preocupado, teníamos un rival que jugó a presionarnos y a marcarnos, no teníamos espacios. Me preocuparía si con espacios y con la pelota no hubiéramos nunca intentado, y Boca intentó durante buena parte del partido", sostuvo el mellizo.

"Le dije a los jugadores que me gustó que intentaron, y la que salga bien era gol", adujo.

"Tuvimos tres claras situaciones en el partido, pero son tres puntos importantes, sin jugar bien destaca el carácter del equipo", indicó Guillermo Barros Schelotto, tras la muy buena victoria de su equipo, en La Bombonera, algo que le permite sacarle cinco puntos a Newell’s, su inmediato perseguidor, y seis a San Lorenzo, que juega en la jornada de hoy.

Sobre los dos Pérez

"Lo vi bien a ‘Seba’ Pérez, intenta dar juego como Gago pero teníamos que arriesgar y aparte estaba amonestado", destacó el entrenador, quien luego confirmó que Pablo Pérez no fue amonestado por Pompei, antes de ser reemplazado:

"La información que tengo es que el árbitro no lo amonestó a Pablo (Pérez), tengo entendido que no está amonestado", reafirmó el DT.