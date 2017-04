Las estrellas que consiguió en más de un siglo de vida

02/04/2017 -

Son 65 los campeonatos que ostenta el Club Atlético Mitre. Desde su fundación hasta el año 1926 antes de que el profesionalismo en el fútbol se instale en nuestra provincia, consiguió 30 campeonatos ,13 de ellos frente a clubes locales de la época (Alumni, Correos y Telégrafos, El Porvenir, Central Argentino, Club Santiago,Belgrano, Estudiantes etc.) y los 17 restantes los obtuvo de los distintos "interprovinciales" que disputó enfrentando a los mejores equipos de la provincia de Buenos Aires (Racing Club de Avellaneda, Independiente, River Plate, Boca, etc), Corrientes (Combinado de Corrientes), Córdoba (Talleres e Instituto), Tucumán (Atlético , San Martín, San Pablo etc.), Salta (Central Norte), Chaco(liga de Chaco), entre otros. Durante ese lapso y hasta la década del 50 también disputó la copa "Gobernador Padilla, "Copa Diario El Siglo", Copa "Obreros e Ingenio San Pablo", Copa "Senador Llanos "Copa "New London" ,"Copa Gigli", Copa "25 de Mayo", "Copa "Municipal" entre otras con equipos referentes del Norte, Litoral y Centro del país. Desde el año 1928 , fueron 35 títulos los que alcanzó el Club Atlético Mitre en el historial en torneos oficiales desde la creación de la Liga Santiagueña de fútbol, fue el primer equipo que logró seis títulos consecutivos y por ese entonces aportó el equipo completo para la obtención del Campeonato Argentino de Fútbol de 1928 (Copa Presidente de la Nación Beccar Varela), primer gran logro deportivo de la provincia a nivel nacional, con jugadores de la talla del "Ita" Luna, "Nasha" Luna, "Joshela" Díaz, "Nello" Luna y "Pibe" Díaz (los peloduros del 28); ganando la final 3 a 1 al seleccionado paranaense en la cancha del Club Atlético River Plate el 12 de octubre de 1928 . Cabe destacar que Segundo "Ita" Luna participó de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 representando al país vistiendo la camiseta del seleccionado argentino.