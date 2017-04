Fotos Los héroes santiagueños continúan otra batalla: ayudar a otros veteranos

02/04/2017 -

En honor a los 649 héroes muertos en defensa de la Patria, los veteranos santiagueños que participaron de la contienda por Malvinas no descansan nunca.

Hugo Aníbal Quiroga, Delfor Bravo, Virgilio Ríos y Juan José Páez son algunos de los tantos veteranos que lucharon en defensa de la misión encomendada, y hoy más que nunca sienten la obligación de seguir luchando, por ellos mismos y por aquellas 14 almas santiagueñas que permanecen en custodia eterna de las islas, por una causa que no sabe de olvido.

Soportar los traumas de la posguerra, ayudar a los que quedaron incapacitados, disminuidos psíquicamente o heridos en defensa del honor de la Patria, es una tarea que los convoca siempre. “Llega un momento en que el inconsciente florece y supera el consciente y no sabes lo que puede pasar”, relata Hugo Quiroga, a EL LIBERAL, con el consentimiento de sus camaradas.

Ellos, que dieron grandes muestras de valor en el combate, saben que la sangre derramada en tierra argentina es la memoria viva de los que lucharon y dieron lo más preciado que les dio Dios: su propia vida.

Por otro lado, Virgilio contó su diario batallar: “Si no tomo la pastilla (clonazepam) no duermo. A la noche sí o sí tengo que tomar para poder descansar, y el médico (neurólogo) me dijo que no deje de hacerlo”, explicó el excombatiente oriundo de Colonia El Simbolar (Robles), quien padece insomnio, como efecto postraumático. “Yo en la guerra llegué a perder 25 kilos en 100 días. Los últimos días ya veía cualquier macana de noche”, comentó entre sus padecimientos, propio de la debilidad física y la mala nutrición, aunque su brío en defensa de la Patria lo mantenía firme siempre.

Respaldo

Para los veteranos, Malvinas está todo el tiempo en sus vidas más allá de las fechas conmemorativas. Todos los sobrevivientes y sus familias tienen una historia única para contar, sobre todo el calvario que tuvieron que vivir como veteranos, en medio de una sociedad que les dio la espalda.

“Al principio el regreso fue duro, porque cuando volvimos, nos decían que no teníamos que hablar nada sobre la guerra, y el tema Malvinas permaneció bajo llave por mucho tiempo”, resaltó el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Santiago del Estero, Delfor Bravo.

“Ni bien terminó la guerra y retornamos a nuestros hogares, los combatientes nos separamos, y con el correr de los años empezamos a reencontrarnos para organizarnos”, ahondó, sobre la importancia de conformar un centro y trabajar por el conjunto de los veteranos santiagueños.

Sobre lo que costó ser reivindicados, el veterano Páez dio su punto de vista: “Hace años fuimos echados de la Casa de Gobierno, pero sí nos recibió el Dr. Gerardo Zamora quien por ese entonces era intendente de la ciudad (capital) hasta que luego fue gobernador. Él nos acompañó siempre, no desde el partidismo político, sino desde su política de Estado en respaldarnos, desde entonces, en cada acto, alguna autoridad del Gobierno nos acompaña siempre”, resaltó sobre aquellas peripecias que tuvieron que pasar hasta que después de varios años, tuvieron un reconocimiento a nivel provincial.

Atención médica

Aunque no hay cifras oficiales, se sabe del suicidio de cientos de veteranos de Malvinas a lo largo y ancho del país, pero poco se conoce sobre los trastornos por estrés postraumático (TEPT) que sufren muchos de ellos. Algunas de sus manifestaciones son las patologías del sueño, los ataques de pánico, fobia social, entre los más diagnosticados.

Hoy, el veterano de guerra dejó de vivir en una isla y ahora está visible, y hay un centro de veteranos que los contiene.

Te puede interesar: "Julio Castillo, el añatuyense que se transformó en un vivo ejemplo para los Infantes de la Marina "

“Nosotros, a pesar de todo lo que pasó en estos 35 años, queremos seguir en pie de lucha diplomática, y que el próximo combate sea una mesa; el pozo de zorro sea la silla, y las balas a utilizar sean las palabras. Porque si uno se remonta al conflicto bélico, se da cuenta de que nadie gana. Los dos bandos perdemos”, graficó el ex combatiente, sobre la importancia de la continuidad de la lucha por la soberanía de las islas.

“Nadie quiere volver al infierno. El valor nos sobró en la guerra. Nadie quiere que los conflictos bélicos vuelvan a suceder”, dice el veterano y remata: “Me gusta calificarme como vocero de los centinelas eternos que cuidan de nuestras islas, porque no son NN como intentan señalar. Nosotros somos historias vivientes que luchamos por nuestra Patria”.