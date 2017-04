Díaz Gallardo: "Se me dio lo que soñaba"

Fotos ORGULLO. Diego Díaz Gallardo estará arribando mañana a Santiago y sus familiares y amigos le están preparando un gran recibimiento.

02/04/2017 -

La alegría que le dio Diego Díaz Gallardo al deporte de Santiago del Estero con la obtención del título mundial de los medianos de la WBF (Federación Mundial de Boxeo), es igual a la que tiene el propio boxeador que mañana estará arribando a la "Madre de Ciudades" para compartir y disfrutar con sus familiares y amigos esta conquista ecuménica.

"La verdad que estoy muy contento por todo lo que me está pasando. Se me dio lo que soñaba. Fue la frutilla del postre a mi carrera deportiva", expresó Díaz Gallardo que al momento de hablar con EL LIBERAL todavía sentía en su cuerpo los efectos del combate que sostuvo el viernes por la noche con el francés Michel Mothomora en la Isla Martinica.

‘La pelea fue intensa y con mucho desgaste físico. Recién me estoy levantando y mi cuerpo me dice que tengo todo contracturado’, comentó el santiagueño que no ocultaba su felicidad.

En la etapa previa al enfrentamiento, el pupilo de Hugo Luero se mostró prácticamente convencido de que podía quitarle el cinturón de campeón a Mothmora.

"Internamente sabía que podía ganarle a Mothmora. Lo había visto en la presentación de la pelea por primera vez cuando llegué a Francia y lo observé con cierto temor. Eso me dio mucho más ganas y fuerza para tratar de cumplir con el objetivo", señaló el flamante campeón mundial de los medianos.

Siempre que se consigue alcanzar la gloria, más cuando se lo hace en condición de visitante como le tocó esta vez a Díaz Gallardo, surge inmediatamente la posibilidad de que la primera defensa del título se concrete en la ciudad de origen del campeón.

"Ojalá que la primera defensa del cinturón lo pueda hacer en Santiago del Estero. Sería bueno que podamos conseguir el apoyo que hace falta para montar un espectáculo de primer nivel en la provincia. Ya lo veremos más adelante todo esto. Por ahora quiero disfrutar de lo que conseguí anoche (por el viernes) con toda la gente que trabajo a la par mía y que sin dudas también hicieron méritos para que hoy estemos festejando todos", apuntó Díaz Gallardo.

Sobre lo que generó su conquista, el santiagueño agradeció todas las salutaciones que recibió a través de las redes sociales y de mucha gente que se comunicó por teléfono para expresarle el orgullo y la satisfacción del deber cumplido.

"Mucha gente de Santiago, me saludó desde el viernes. Sé que estuvieron pendientes de mí y creo que les di una alegría muy grande", finalizó.