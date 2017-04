Obligado a ganar para recuperar el 4º puesto

02/04/2017 -

Olímpico jugará esta noche un partido clave ante San Lorenzo, en el Vicente Rosales, donde intentará encadenar su quinta victoria consecutiva que le permita recuperar el cuarto puesto de la Conferencia Norte.

El equipo bandeño está en el mejor momento de la competencia, pero esta noche deberá ratificarlo ante el campeón defensor y líder de la Conferencia Sur.

El entrenador Fernando Duró necesitará de todo el plantel, pero la presencia de Adrián Boccia está en duda, debido a un espamo muscular en la espalda.

Enfrente tendrá a uno de los mejores equipos de la competencia, con un técnico de jerarquía como Julio Lamas y con dos santiagueños en el plantel como Gabriel Deck y Nicolás Aguirre.

"Tortuga" se destacó en los últimos minutos del partido ante Quimsa, mientras que Nicolás Aguirre se recuperó de una contractura en el aductor izquierdo.

La jornada de esta noche se completará con: 21.30, Libertad vs. Gimnasia y Argentino vs. Weber Bahía; 22, Boca vs. San Martín.