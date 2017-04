Atlético de Madrid celebró como visitante

Fotos KOKE, mediocampista del Atlético de Madrid.

02/04/2017 -

Atlético de Madrid, conducido por el argentino Diego Simeone, derrotó ayer a Málaga por 2 a 0 como visitante, en un partido de la 29ª fecha de la liga de fútbol de Primera División de España.

El español Koke (26m. PT) y el brasileño Filipe Luis (31m. ST) anotaron los tantos del elenco madrileño.

Además, el delantero argentino Ángel Correa ingresó por el ghanés Thomas, a los 8 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, Atlético de Madrid tiene 58 puntos en la tabla y mantiene el tercer puesto, que lo clasificará a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Previamente, Leganés (27), con un tanto del argentino Alexander Szymanowski (29m. PT), igualó con Real Sociedad (49), de Gerónimo Rulli, por 1 a 1 fuera de casa.

En otros resultados de la fecha Villarreal 2 (Soriano 2), Eibar (Gonzalo Escalante) 3 (P. León (pen.), Kike y Inui) y Osasuna 1 (S. León), Athletic Club 2 (Aduriz y Williams).

La fecha seguirá hoy con Sevilla (Gabriel Mercado, Walter Montoya, Franco Vázquez, Luciano Vietto, Matías Kranevitter y Nicolás Pareja) vs. Sporting Gijón; Real Madrid vs. Alavés; Valencia (Enzo Pérez y Ezequiel Garay) vs. La Coruña (Germán Lux); Granada vs. Barcelona (Javier Mascherano). Mañana: Celta (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia) vs. Las Palmas.

El viernes, Espanyol de Barcelona le ganó como local a Betis por 2 a 1.