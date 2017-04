Roma ganó y se puso a 5 puntos de la Juventus

02/04/2017 -

Roma, con los argentinos Leandro Paredes, Federico Fazio y Diego Perotti, continúa en la pelea por el título de la liga de Italia, tras superar a Émpoli por 2 a 0 como local, por 30ª fecha.

Roma suma 68 puntos, cinco menos que el líder Juventus, y su rival tiene apenas 22 unidades.

Previamente, Lazio, con Lucas Biglia como titular, derrotó a Sassuolo por 2 a 1.

La fecha continuará hoy con este programa: a las 7.30, Torino vs. Udinese; 10, Pescara vs. Milan, Palermo vs. Cagliari, Genoa vs. Atalanta, Chievo Verona vs. Crotone y Fiorentina vs. Bologna; y 15.45, Nápoli vs. Juventus.