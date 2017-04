El "Patón" Bauza tiene los días contados en la selección

Fotos EN LA CUERDA FLOJA. Bauza no convence por los resultados y tampoco por el rendimiento del equipo argentino.

02/04/2017 -

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se reunirá el miércoles con Edgardo Bauza y le manifestará la decisión del nuevo Comité Ejecutivo de prescindir de sus servicios, según trascendió ayer.

En la reunión, en la que también estarán Marcelo Tinelli, presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, y Daniel Angelici, vice 1º, le pedirán explicaciones sobre sus decisiones deportivas, la relación con el plantel y su exposición pública.

Por último se hablará de un asunto ya cocinado: su salida del seleccionado nacional.

La decisión no se oficializó aún por dos motivos: definir el reemplazante (sería Sampaoli) y las deudas que la AFA mantiene con Martino, a la que se sumará la salida del "Patón" y la rescisión del contrato de Sampaoli con Sevilla.

Sin embargo, la nueva AFA no quiere perder más dinero, lo cual ocurrirá si el seleccionado no clasifica a Rusia 2018.

Jorge Sampaoli

En tanto, el entrenador santafesino aseguró ayer que desde la dirigencia de AFA "nadie" se comunicó con él para ofrecerle el cargo del seleccionado argentino de fútbol, ante la posible salida de Edgardo Bauza.

"A mí no me ha llamado nadie de la AFA y hay un entrenador trabajando. Sólo me vincula el partido con el Sporting. Es un problema que tienen que resolver ellos en Argentina", expresó el técnico en conferencia de prensa, en la previa del duelo de hoy que protagonizará su equipo con el Gijón, por la Liga de España.

Sampaoli, campeón con Chile de la Copa América 2015, anticipó que les propondrá a los dirigentes del Sevilla los jugadores que pretende para encarar la próxima temporada y "aspirar a más cosas", tras haber quedado eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y mantenerse tercero en la Liga, detrás de Real Madrid y Barcelona.

"Estoy feliz por la consolidación de los futbolistas en estas dos semanas, predispuestos a recuperar la forma, la identidad, y todo lo que tiene que ver con lo que nos llevó a estar donde estamos ahora, una tercera posición histórica para el club. Fueron días muy importantes para mantener eso", destacó el santafesino.