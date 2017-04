Familias de El Sauzal recibieron sus flamantes viviendas sociales

Fotos ACTO. Los funcionarios compartieron con los beneficiarios la alegría de poder contar con sus nuevas casas.

02/04/2017 -

Funcionarios provinciales hicieron entrega de viviendas sociales a pobladores del paraje El Sauzal, en el departamento Río Hondo, como parte del programa implementado por la gobernadora Dra. Claudia de Zamora, con el fin de erradicar todas las viviendas ranchos en la provincia.

El ministro de Desarrollo Social, Dr. Hugo Ángel Niccolai, el comisionado municipal de El Sauzal, Eleuterio Bracamonte y el diputado nacional, Humberto Juárez, dejaron inauguradas las viviendas, en un acto que se cumplió en la casa de Elsa Navarro, quien agradeció a la primera mandataria provincial.

"Antes vivía en un ranchito, ahora tengo una casa propia gracias a la Dra. Claudia de Zamora. Antes, cuando llovía me caía agua en mi casa y no se podía estar y quería irme para otro lado. Estoy muy contenta y agradecida", dijo la pobladora.

El comisionado Bracamonte dijo que fue "gratificante y un orgullo" participar de la entrega de las viviendas.

El Dr. Ángel Niccolai por su parte, transmitió el saludo de la gobernadora de la provincia, y del senador nacional, Dr. Gerardo Zamora, al tiempo que felicitó "a todos los que trabajaron en la construcción de las unidades habitacionales. Porque yo quiero destacar que con estas viviendas no se gana dinero, a la responsable de la ONG no le queda dinero, nosotros le damos la plata justa para los materiales y para los albañiles. Nuestro interés es seguir erradicando todas las viviendas ranchos. Por eso les pedimos a las familias que desarmen los ranchos luego de tener las viviendas sociales. Este programa quiere reemplazarlo por una vivienda adecuada, donde no se cobije a la vinchuca, que provoca la problemática del mal de Chagas, una enfermedad de tantos años aquí en Santiago del Estero", dijo.

Otra de las vecinas beneficiadas, Lucrecia González, contó que antes vivía "en una precaria vivienda", por lo cual estaba "muy agradecida" con la Dra. Claudia de Zamora, con su equipo y con la presidenta de la ONG, Ana Alderete. "Gracias a ella puede llegar a tener mi casa propia y digna para mí y para mis hijos", indicó.

Bernardo Rojas, otro adjudicatario, expreso: "Vivía en una situación mala, en un rancho, una casita de tierra, tuve que pasar por distintos problemas como tornados que me destruyeron mi casa y me dejaron sin nada. Ahora voy a vivir mejor".