Cuando un "gusto" de los hijos se vuelve una adicción

02/04/2017 -

No debemos olvidar el gran potencial adictivo de estas prácticas, separando a los jóvenes de su entorno, amigos y familiares. "La sobreexposición de los niños a la tecnología los hace vulnerables, explotables y expuestos a los abusos. Generalmente son en un futuro próximo, jóvenes pasivos y que no saben interactuar o tener contacto físico con otras personas. Las nuevas tecnologías son parte de la vida, y son muy útiles si se las usa con responsabilidad y control. Un móvil no es un juguete, los modismos muchas veces nos hacen cometer grandes errores, como regalarles tecnología en lugar de un libro, una pelota o una muñeca, que terminaran pagando nuestros hijos", sentenció el Dr. Ángel Muratore.