"Los padres no saben qué herramienta utilizar para controlar la conducta de sus hijos"

Fotos EJEMPLOS. Padres facilitan al celular para que sus hijos se alimenten.

"Negociar" con los hijos es una estrategia que viene de épocas anteriores, asegura el psicólogo infantil. Lic. Martín Díaz. Sin embargo, en la actualidad, la tecnología ha dado mayores y más accesibles herramientas para que los padres puedan "manipular" a sus hijos ante determinadas circunstancias.

El uso de celulares para calmar a los chicos puede no ser tan complicado y riesgoso, si los adultos aún pueden poner sus límites e imponerse ante los caprichos de los menores.

"En todas las épocas los padres han "negociado" con sus hijos. La "negociación no es algo actual, sí cambió la forma de hacerlo y los elementos que se utilizan. No está comprobado científicamente que darle un celular al niño provoque trastorno de déficit atencional. En todo caso, lo que puede llegar a provocar son conductas que tienen que ver con los berrinches y los caprichos, porque si se lo acostumbra al niño a usar el celular cada vez que tengan que hacer algo y deban permanecer quietos, esa conducta se va a reproducir siempre y para hacer algo pedirá siempre el celular. Creo que más que nada el problema viene por el lado de que los padres no están sabiendo qué otra herramienta utilizar para controlar la conducta de ellos, y eso tiene que ver con la puesta de límite. Y la puesta de límites es algo que comienza desde bien chico cuando nosotros le decimos ‘no’ a algo, cuando no dejamos que ellos nos manipulen, cuando no dejamos que los caprichos vayan creciendo y ya no los podamos manejar", explicó el Lic. Díaz.

En este contexto explicó también por qué no es considerado malo el uso de dispositivo, pero alentó a los padres a controlar que el mismo no sea desmedido, como está ocurriendo en la actualidad.

"El uso de un aparato celular no me parece malo, en la medida en la que no se esté utilizando dos, tres o más horas seguidas, porque esa práctica sí podrá traer problemas de visión, o algún tipo de problema de atención. Pero mientras sea una acción controlada por los padres, no hay problema", sostuvo el psicólogo infantil.

Sin embargo, el Lic. Martín Díaz hizo hincapié en el verdadero problema del uso desmedido del dispositivo, más allá de que sea utilizada hoy como una herramienta para controlar a los niños.

"Lo que a mí más me preocupa es que estamos viendo cada vez más niños de edad temprana que prefieren estar encerrados en su casa en los horarios en que no tienen escuela, con el celular, con la computadora, y no tienen una actividad al aire libre. Los chicos están retrayéndose adentro de la casa y eso trae consigo otros tipos de cuestiones que tienen que ver con el sedentarismo, y con ello, enfermedades", indicó Martín Díaz.

Y finalmente sentenció: "Mientas el adulto pueda quitar el celular a su hijo, mientras el adulto controle y maneje, no es un problema. Distinto es cuando el niño ya manipula a los adultos. Los padres no nos estamos haciendo el tiempo para sacar a los niños a la calle, a la plaza, a pasear. Es muy importante que ellos puedan desplegar sus actividades psicomotrices en el exterior".