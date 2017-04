"Las bandeñas se pusieron la película al hombro"

02/04/2017 -

Fernán Mirás tuvo un debut meritorio, como director, en ‘El peso de la ley’, una película que, a través de un hecho real, indaga sobre las deficiencias de la justicia, en las luchas intestinas que allí existen y de cómo se maneja la Justicia de acuerdo con los extractos sociales. El actor está feliz por la respuesta del público y por el compromiso que asumieron todos los hacedores de esta producción nacional que tiene a dos santiagueñas como artífices en el producto final de la misma. Ellas son Celeste González Castro y Guadalupe Jorge, oriundas de La Banda, quienes se desempeñaron como jefa de Producción y en la continuación cinematográfica, respectivamente. Mirás, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, destacó el trabajo de ambas como también el de Juan Iribas, esposo de Celeste.

Un muy buen debut como director y acompañado por dos santiagueñas.

Cele y Lupe, las bandeñas, me salvaron la película más de una vez. Por momentos, hubo circunstancias muy difíciles y ellas dos se pusieron al hombro la película. Ellas dos y Juan Iribar, que es el marido de Celeste. Así que les debo la vida. La película es de ellos, en un sentido muy grande.

¿Qué te llevó a ponerte detrás de cámara? ¿Dónde está la fascinación de esa decisión para debutar con un tema tan profundo como plantea "El peso de la ley"?

Siempre pensé ‘alguna vez me gustaría dirigir’, pero no era tan consciente de que me preparé mucho para eso sin darme cuenta. Yo debuté en cine a los 17 años y hoy tengo 47. De alguna manera, siempre fui el que preguntaba todo. Siempre me fascinó el cine desde que empecé a trabajar y mientras esperaba, entre toma y toma, preguntaba mucho. Hace diez años me ofrecieron dirigir una película y me sentí que no estaba listo. Dije que no y, a partir de ahí, tomé conciencia de que quería hacerlo. En los siguientes diez años ya empezaba a preguntar mucho más y a pensar en esa hipótesis. Estoy muy contento y animado a seguir en esta pasión.