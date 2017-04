"¿Usted le hace esto al sistema legal o el sistema legal le hace esto a usted?", el disparador del filme

02/04/2017 -

¿Este es el leit motiv de la película?

Esa era la pregunta con la cual avanzábamos en una investigación muy larga que hicimos y, reitero, me interesaba ver eso, el funcionamiento de la maquinaria desde afuera, ver los engranajes y, a la vez, ver cada uno cuál era su problemática, hasta el secretario, el personaje que hace Brassi, cuya preocupación era que si esta mujer se obsesionaba con el caso que contamos descuidaba todos los demás casos. Me interesaba lo humano de cada situación y lo general de esta maquinaria. En un punto, creo que es la idealización de la Justicia del ciudadano común, que es la mía. Cuando yo ingresé a este tema, a partir de este expediente, sentía mi ingenuidad respeto del mundo judicial. Hay expresiones reveladoras que están en la película como que "la Justicia no existe, existe lo que se puede probar". Reflejamos también la existencia de que hay un pueblo que parece abandonado por la civilización y hay un invento de la civilización que están en todas esas oficinas, hablando en todas esas jergas y a medida que transcurre la historia son más civilizados los del pueblo que estos señores de traje.