Puso la lupa sobre el funcionamiento de la Justicia

Fotos EL FLAMANTE DIRECTOR junto con el elenco y técnicos en un descanso del rodaje, que se realizó en locaciones de Mar del Plata y Necochea.

02/04/2017 -

El filme de Mirás está protagonizado María Onetto, Darío Grandinetti y Paola Barrientos, además de él en el papel de Manfredo, sobre cuyo caso gira la historia del filme.

En "El peso de la ley" abordas desde cómo se maneja la Justicia según el extracto social hasta las luchas intestinas por el poder dentro del sistema judicial. ¿Es sólo eso o también te interesó mostrar el mal uso del poder que suele hacerse?

En realidad, lo primero que surgió fue que Roberto Gispert (coguionista, productor y abogado) me acercó el expediente del caso que cuenta la película. Lo que construyó la idea de hacer la película que, por un lado, fuera entretenida, que fuera de género y que a la vez profundizara sobre un gran tema. Me interesaba indagar en ese mundo porque sentía que era una maquinaria, el Poder Judicial, creada por la sociedad, por el hombre, que está construida por hombres. Me interesaba ver, en cada escalafón del Poder Judicial, cuál era la problemática de un juez que tiene que decidir si le debe su nombramiento a la fiscal y si es amigo de toda la vida, una fiscal que está más preocupada por su nombramiento como jueza que atender la causa que plantea el filme y que se ha convertido en lo contrario de lo que enseñaba ella en la Facultad de Derecho. Está también la cuestión vocacional en la abogada que no le tocó defender a un inocente nunca en su vida y que, de pronto, se encuentra con que tiene que litigar con esta fiscal de referencia, que fue su profesora en la facultad, y que se ha convertido en todo lo contrario de lo que enseñaba.