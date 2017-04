Encontrar trabajadores con talento es más simple de lo que parece

02/04/2017 -

Formar un potente equipo de trabajadores en una empresa no es una tarea fácil. No obstante, posiblemente el problema no sea encontrar candidatos con talento, sino conseguir que ese talento vaya a ti.

El departamento de recursos humanos indudablemente tiene un trabajo laborioso: poner de acuerdo a todo el equipo y conseguir que se enamoren de un candidato, y que además dicho candidato se enamore de la empresa, no es nada sencillo.

Liz Ryan, experta en recursos humanos, publicó recientemente en Forbes algunos consejos para encontrar trabajadores con talento más rápido. La reclutadora puso de manifiesto la pasión que tiene por su trabajo, asegurando que lo que más le gusta es que implica “estrategia y contacto humano”.

Ryan asegura que la mejor manera de reclutar candidatos es “buscar a gente increíble y venderles tus oportunidades”. En cambio, si simplemente invitas a aspirantes de manera masiva a participar en tu proceso de selección, para acabar descartando a la gran mayoría, darás una mala impresión de la compañía.

Lo que más critica la experta es la actitud de algunos reclutadores que perciben los procesos de selección como una investigación de antecedentes, más que una tarea de ventas y marketing. Tu objetivo no es inspeccionar al individuo, sino elegir al candidato ideal y conquistarle con tu oferta laboral. Pero, ¿cómo?

Estos son algunos de los consejos para contratar nuevos trabajadores que facilita Ryan:

• Redacta una oferta atractiva: ¿De verdad crees que vas a encontrar el mejor talento con una lista de tareas y responsabilidades? Si es así, cambia el chip. Enfrenta a los candidatos con verdaderos retos; ayúdales a entender cuales son los problemas a los que se enfrenta la empresa y cómo pueden resolverlos. ¡Deja claro que realmente les necesitas!

• Olvídate de las calificaciones: ¿Realmente importa que notas obtuvo el candidato o te interesa leer una larga lista de tareas repetitivas en su CV? Cada vez las empresas aprenden a distinguir lo realmente importante a la hora de contratar nuevos trabajadores: su actitud. No descartes talento porque no encajen exactamente en un estándar en ocasiones absurdo.

• Presta atención a los candidatos: Asegúrate de responder a los candidatos que se pongan en contacto contigo confirmando que has recibido su correo. Intenta ser lo más cercano posible, e incluye tu nombre al final del email; la comunicación con un humano es más atrayente que con un robot. Recuerda: quieres hacer que el candidato sienta que tienes especial interés en él, no que es uno más del montón.

• Deja que el candidato empiece con las preguntas: Si acabáis intercambiando los roles, y el candidato hace las preguntas y el reclutador da las respuestas durante toda la entrevista, no pasa nada. Es una buena manera para conocer a un candidato ya que sus curiosidades dirán mucho de su personalidad.

• Menciona el salario en la entrevista: No lo trates como un tema tabú, dejar claro cual es la remuneración evitará que ambas partes malgasten su tiempo.

• Si decides no contratarlos, la cosa no acaba ahí: Si por x o por y decides no contratar al candidato, invítale a unirse a alguna plataforma de la empresa para que tenga acceso a ofertas de trabajo. Te ayudará a crear una valiosa red de contactos para tu empresa.

• No dejes atrás tu lado humano: Como se ha mencionado anteriormente eres una persona, no un robot: actúa como tal. Deja atrás los formalismos exagerados y la frialdad y comienza a transmitir un poco de energía positiva.